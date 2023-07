Évoquant la suite du mercato estival, Javier Ribalta, directeur football de l’OM, a annoncé la couleur pour l’avenir d’un cadre de l’équipe marseillaise.

Mercato OM : Javier Ribalta annonce du lourd pour cet été

Profitant d’un entretien sur la chaîne YouTube du média web Les Réservistes Javier Ribalta a avoué qu’il veut attirer de grands joueurs à l’Olympique de Marseille cet été. Toutefois, le directeur du football marseillais reconnaît que les choses ne seront pas faciles en raison de la forte concurrence des clubs anglais et saoudiens.

« On cherche toujours à améliorer l’effectif. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter de grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent (… ) Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau », a expliqué le dirigeant marseillais avant de faire le point sur la situation d’un titulaire de l’OM annoncé sur le départ cet été.

Mercato OM : Javier Ribalta : « Chancel Mbemba va rester »

Arrivé librement l'été dernier en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba, dont le contrat expire en juin 2025, sera encore dans l’effectif de l'OM la saison prochaine. Javier Ribalta a scellé l'avenir du défenseur central international congolais de 28 ans. « Il n'y a pas de doute, il va rester, car c'est un joueur expérimenté. Je ne pense pas qu'il cherche un changement pour cet été. Il veut un peu de stabilité avec sa famille. Il aime être ici. Donc, je pense qu'il va rester », a confié le collaborateur du président Pablo Longoria.