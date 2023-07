Envoyé en prêt par l'OL en Espagne cette saison, un attaquant a fait son retour au club cet été. Il compte s'imposer dans l'effectif de Laurent Blanc.

Quelle attaque pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ? A priori, elle ne devrait pas trop changer. Alexandre Lacazette a largement convaincu pour son retour en Ligue 1, en terminant deuxième meilleur buteur du championnat (27 buts). Il devrait à nouveau être le patron offensif de l'équipe, aux côtés de pépites.

Arrivé cet hiver en provenance du SC Heerenveen (Eredivisie), Amin Sarr (22 ans) n'a pas tardé à montrer son talent sous les ordres de Laurent Blanc. Le coach rhodanien lui a fait confiance en lui accordant 13 matchs de Ligue 1 cette saison. S'il n'a pas été très efficace (un but, une passe décisive), sa progression est intéressante. Un exercice plein pourrait lui permettre de monter en puissance. Les supporters attendent également la confirmation des performances de Bradley Barcola. Son duo avec Alexandre Lacazette a très bien fonctionné, lui permettant de se montrer décisif pour le club (5 buts, 8 passes décisives). De bon augure pour l'avenir du jeune prodige (20 ans), qui ne se voit pas partir cet été.

Tino Kadewere, une solution de plus pour l'attaque de l'OL

Si l'Olympique Lyonnais a commencé à se renforcer défensivement (Skelly Alvero, Clinton Mata), aucune recrue offensive n'est encore arrivée. Pourtant, Laurent Blanc a déjà enregistré un renfort pour composer son attaque. En effet, Tino Kadewere est revenu de son prêt à Majorque. Le club espagnol n'a pas souhaité le conserver, et Lyon peut donc à nouveau compter sur lui pour la saison prochaine. L'international zimbabwéen (21 sélections, 3 buts) n'est pas en forme et a besoin de se relancer. Il n'a pas pu le faire en Espagne, où ses performances ont été en dents de scie (un but en 15 matchs de Liga).

Ce dimanche, les hommes de Laurent Blanc sont partis aux Pays-Bas pour leur stage de pré-saison. Tino Kadewere figure dans le groupe rhodanien pour la reprise. Puisque certains joueurs se reposent après un Euro espoirs intense, c'est l'occasion rêvée de gagner la confiance du coach. Reste à savoir si Laurent Blanc sera sensible à son cas. Le technicien de 57 ans doit également gérer la situation d'autres attaquants, comme celle de Karl-Toko Ekambi et Jeff Reine-Adélaïde qui étaient également jugés comme indésirables cette saison.