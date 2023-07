Le mercato s’accélère du côté de l’OM, qui est sur le point de finaliser l’arrivée d’un jeune attaquant en provenance du Stade de Reims.

Mercato OM : Alexis Kabamba en route pour Marseille

Après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid, d’autres renforts sont attendus à l'Olympique de Marseille durant ce mercato estival. D’ailleurs, l’OM est sur le point d’accueillir une nouvelle recrue. Âgé de 17 ans, Alexis Kabamba va s’engager librement avec le club phocéen. Son contrat avec le Stade de Reims ayant expiré depuis le 1ᵉʳ juillet dernier, le jeune ailier droit est libre de signer là où il le souhaite.

Malgré les offres de prolongation transmises par sa direction, le jeune joueur a finalement décidé de poursuivre sa progression sous d’autres cieux. Ainsi, il a fait le choix de rejoindre l'OM et devrait signer son premier contrat professionnel avec le club phocéen. Après avoir terminé ses vacances, Alexis Kabamba est même attendu dans les prochaines heures à Marseille pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert.

Sur les réseaux sociaux, le jeune attaquant polyvalent a lui-même confirmé son arrivée imminente à l’OM en postant un message énigmatique indiquant qu'il était dans le train en direction de la Provence. « Bientôt dans le sud de la France », a-t-il posté. Son arrivée à l’Olympique de Marseille ne fait donc plus aucun doute.

D'autres jeunes talents attendus à Marseille

Si tout se passe bien, Alexis Kabamba devrait signer un contrat de trois ans avec l’OM, soit jusqu’en juin 2026. Avec cette nouvelle recrue, l'Olympique de Marseille continue de renforcer ses équipes jeunes. Car la signature d’Alexis Kabamba interviendra après celle de Iuri Moreira, arrivé en provenance de Benfica. Le Bleuet devrait entamer sa progression au sein de l'équipe réserve avant de pouvoir prétendre à une place au sein de l’équipe dirigée par Marcelino.

L'objectif à long terme pour le jeune attaquant est de continuer à se développer. Son arrivée à l’OM représentera une étape importante dans son parcours professionnel et lui offrira de belles perspectives pour son avenir. L’officialisation de sa signature ne serait plus qu’une question de temps. D'autres jeunes joueurs, tels que Kelian Le Pironnec (Amiens SC) et Queyrell Tchicamboud (PSG) sont pressentis pour rejoindre l’OM. Les supporters espèrent voir des recrues supplémentaires à Marseille au cours de la semaine.