Désireux de s’offrir un nouveau projet après avoir tout gagné avec Manchester City, Bernardo Silva a trouvé un accord avec le PSG pour un transfert cet été.

Mercato PSG : Bernardo Silva veut rejoindre le Paris SG

Encore lié à Manchester City pour deux ans, Bernardo Silva veut profiter de ce mercato estival pour changer d’air. Alors qu’il s’apprête à revenir de vacances, le milieu offensif de 28 ans va prochainement s’entretenir avec sa direction, qui souhaite toujours le prolonger, à en croire les renseignements recueillis par le média Sports Zone, qui ajoute que « s’il refuse, sa décision de partir sera respectée. »

Courtisan de longue date de l’international portugais, le Paris SG dispose d’un « accord de principe » avec lui et attend désormais « son retour en Angleterre et son refus de prolonger l’aventure pour passer la seconde » en vue de sue son recrutement cet été. Également annoncé sur les traces du protégé de Pep Guardiola, « Barcelone n’a plus donné de nouvelles depuis la signature de Gundogan. »

Le journal espagnol Marca confirme cette tendance et assure que « Manchester City, qui peine à trouver un accord avec Bernardo Silva pour prolonger, a promis au joueur de le laisser partir si les pourparlers n’aboutissent pas. » En pole position dans ce dossier, le Paris SG prépare déjà son offre pour l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Le Paris SG prêt à investir 80M€ pour Bernardo Silva

Auteur d’une saison réussie et couronnée par un triplé championnat, Ligue des Champions et FA CUP, Bernardo Silva devrait quitter les rangs de Manchester City durant ce mercato estival. Le journaliste José Félix Diaz de Marca indique notamment que le récent champion de France veut attirer Bernardo Silva « pour faire oublier aux supporters le feuilleton Mbappé » et aurait déjà prévu une enveloppe de 80 millions d’euros pour accélérer sur cette piste dans les jours prochains. Une proposition qui correspond aux exigences des Sky Blues pour le compatriote de Cristiano Robaldo. Bernardo Silva pourrait donc être la prochaine recrue du Paris SG après Lucas Hernandez.