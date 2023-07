Le FC Sochaux est au bord du dépôt de bilan et doit donc dégraisser son effectif. Le Havre veut en profiter et s'apprête à recruter un milieu.

Rassoul Ndiaye se dirige vers Le Havre

Mohamed Toubache-Ter avait affirmé que Le Havre était en pole position pour signer le milieu de terrain de 21 ans, Rassoul Ndiaye. Aujourd'hui, l'insider en dévoile un peu plus sur ce dossier et affirme qu'un accord a été trouvé entre Le Havre et Sochaux pour le transfert du milieu de terrain français. Cependant, aucun montant de transfert n'a été évoqué pour ce joueur qui a une valeur marchande estimée à 4 millions d'euros.

Le Havre s'apprête donc à rafler la mise pour ce talentueux milieu de terrain de 21 ans qui était courtisé un peu partout en Europe, d'après L'Équipe. En France, le Stade Brestois était intéressé pour signer le jeune français, Watford avait aussi dans son viseur Rassoul Ndiaye. Le club belge d'Anderlecht suivait aussi de près le dossier. Le Havre poursuit donc son mercato, après avoir annoncé les signatures de Loïc Nego ou de Yoann Salmier, et montre son ambition de se battre pour rester en Ligue 1.

Quelle suite pour le FC Sochaux ?

Aujourd'hui, le FC Sochaux doit passer devant le gendarme financier du football français, la DNCG, qui va acter la descente en National du club sochalien, malgré la 9e place en Ligue 2 l'an dernier. En effet, les 8 millions d'euros manquant n'ont pas pu être trouvés avant aujourd'hui malgré le dégraissage qui a permis d'économiser environ 10 millions d'euros.

Maintenant, seul un repreneur pourrait permettre au club sochalien de rester en National, sinon le club perdra pour la première fois son statut professionnel et devra par la même occasion déposer le bilan. Le directeur général, Samuel Laurent, tentera de sauver le club cet après-midi face à la DNCG, mais l'absence d'investissements de la part du groupe chinois Nenking condamne Sochaux.