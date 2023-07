Le RC Lens a trouvé un accord pour un gros transfert dans les tuyaux depuis un moment. Le deal aurait été conclu autour de 40 M€.

Mercato RC Lens : Loïs Openda transféré au RB Leipzig pour 40 M€ !

Le transfert de Loïs Openda du RC Lens au RB Leipzig est bouclé. Comme annoncé par Kicker, la direction du club Nordiste et son homologue de Bundesliga ont trouvé un accord autour d’une indemnité de transfert évalué à 40 M€. L’information du média allemand est confirmée par RMC Sport, ce mercredi. Le décisif attaquant du RCL va signer un contrat d’une durée de 5 ans, soit jusqu’à fin juin 2028. L’officialisation du transfert du buteur du RCL devrait se faire dans les prochaines heures, sauf retournement imprévu de dernières minutes.

Mercato : Le RC Lens perd un décisif avant-centre

Dans l’attente de l’annonce officielle de la signature de Loïs Openda (23 ans) au RB Leipzig, il faut rappeler que ce dernier avait été le meilleur buteur du Racing Club de Lens. Il avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs disputés la saison dernière. Acheté à près de 12 M€ au FC Bruges en Belgique en juillet 2022, l’international belge (9 sélections, 2 buts) avait été impressionnant sous le maillot des Sang et Or. Il découvrait pourtant le Championnat de France.

Grâce à ses statistiques, il avait largement contribué à la qualification du RC Lens pour la Ligue des champions 2023-2024. Deuxièmes de la Ligue 1, juste dernière le PSG, les Lensois sont directement qualifiés pour la phase de poule de la C1. Une compétition qu’ils vont évidemment disputer sans Loïs Openda, et très probablement leur capitaine Seko Fofana, tout proche de signer à El-Nassr en Arabie saoudite. En Artois, Grégory Thil, le directeur sportif, cherche naturellement un buteur à la place du Belge.