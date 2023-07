Gaëtan Charbonnier a certes repris l’entraînement avec le groupe de l’ASSE, mais son retour à la compétition n’est pas encore fixé.

ASSE : Gaëtan Charbonnier impatient de rejouer

Blessé et opéré du genou le 11 février dernier, Gaëtan Charbonnier a fait son retour au centre sportif Robert Herbin pour la préparation estivale. Il a retrouvé ses coéquipiers trois jours après la reprise. Il avait donné de ses nouvelles lors de sa deuxième séance d’entraînement, vendredi dernier. « Je me sens très bien. Ça fait plaisir de reprendre avec le groupe. Ça fait du bien de retoucher le ballon, même en individuel. Les sensations sont bonnes », avait-il rassuré.

Malgré cela, l’avant-centre de 34 ans n’est pas encore apte à rejouer. Son probable retour à la compétition est encore incertain, comme il l'a indiqué. « Il faut reprendre au fur et à mesure ses marques petit à petit. D’ici à 15 jours voire 3 semaines, ça devrait être tout bon », avait-il fait savoir. Pour se remettre totalement d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou, il faut compter entre six à huit mois selon le protocole. Or, Gaëtan Charbonnier est à moins de 5 mois, lui qui avait été opéré le 21 février.

ASSE : Des interrogations sur le retour de Gaëtan Charbonnier en Ligue 2

Donnant des nouvelles du joker hivernal de l'ASSE, Laurent Batlles a avoué qu’il ne fera pas son retour en Ligue 2 dès le lancement du championnat, le 5 août prochain. « Sur Gaëtan Charbonnier, c’est logique d’avoir des interrogations. Aujourd’hui, il est en phase de reprise. Il a repris avec nous, mais il n’a pas le droit aux oppositions. Il en a encore au minimum pour quinze jours en tant que joker », a-t-il indiqué dans un premier temps.

« Après, on va voir comment ça se passe […], mais il était déjà revenu d’une blessure et il avait performé, donc on estime qu’il fera la même chose. Après, en ce qui concerne le temps, et en terme de terrain, je n’ai pas de baguette magique et je ne sais pas ce qu’il va se passer par la suite », a poursuivi l’entraîneur de l’ASSE. Sachant qu'un risque de rechute est possible après ce type de blessure.