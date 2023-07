Le défenseur de Toulouse FC, Moussa Diarra, est convoité par de nombreux clubs. Mais sa prochaine destination se précise.

Mercato Toulouse FC : Moussa Diarra vers la MLS

Il était encore méconnu du Championnat de France en début de saison, mais au fil des matchs, Moussa Diarra a fait parler de lui. Le jeune défenseur du Toulouse FC a été l'une des révélations de la Ligue 1 lors du dernier exercice. Avec un bilan de 26 matchs disputés, toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans a marqué les esprits grâce à ses solides prestations. Capable d'évoluer au poste de latéral gauche, mais aussi en défense centrale, son profil polyvalent a rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs européens durant ce mercato estival.

Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, le RB Salzbourg, Leicester et deux clubs allemands, dont leurs identités n'ont pas encore fuité, seraient très intéressés par le profil de Moussa Diarra. Mais c'est bien le club de Charlotte FC qui semble en pole position sur ce dossier. La franchise américaine a même déjà lancé des manœuvres concrètes en vue de boucler son transfert.

Charlotte FC se rapproche de Moussa Diarra

Les dirigeants de Charlotte ont récemment rencontré l'entourage de l'international malien en vue d'une potentielle collaboration. Si les enseignements de cette entrevue n'ont pas été révélés, Moussa Diarra semble pour le moment bien parti pour poser ses valises en MLS. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024, le Téfécé ne s'oppose pas vraiment à son départ. Le club présidé par Damien Comolli devra le vendre cet été afin d'éviter qu'il parte gratuitement la saison prochaine.

Les Violets pourraient donc réaliser une belle vente cet été avec le départ de Moussa Diarra. Son probable transfert vers la MLS sera sans doute une étape importante dans sa jeune carrière. Rejoindre le championnat américain lui offrira une occasion de s'aguerrir dans un nouvel environnement, tout en découvrant une nouvelle culture footballistique. La MLS attire de plus en plus de talents internationaux et représente une opportunité intéressante pour les joueurs en quête de nouveaux défis.

En signant au Charlotte FC, Moussa Diarra aura également la chance de participer à la construction d'une équipe en pleine expansion. L'équipe basée en Caroline du Nord est en train de bâtir une base solide pour l'avenir et souhaite s'appuyer sur des joueurs talentueux comme le défenseur malien du TFC pour atteindre ses objectifs. Les négociations vont s’intensifier entre les différentes parties impliquées dans ce dossier.