Face au refus de l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, qui privilégie un transfert au Bayern Munich, le PSG prépare une surprise pour le poste de numéro 9.

Mercato PSG : Rasmus Hojlund pour oublier Harry Kane ?

Malgré une offre plus avantageuse financièrement et une rencontre entre Nasser Al-Khelaïfi et son agent, Harry Kane a pris la résolution de recaler le Paris Saint-Germain concernant un transfert cet été. À un an de la fin de son contrat, l’international anglais n’entend pas rempiler avec les Spurs, mais privilégie une arrivée au Bayern Munich pour prendre la place laissée vacante par Robert Lewandowski l’été passé. Peu importe l’issue des négociations en cours en ce moment entre les dirigeants des deux clubs, Harry Kane ne rejoindra que le Bayern en cas de départ de la Premier League, cet été ou dans douze mois.

Résigné, le PSG cherche désormais une alternative pour le poste d’avant-centre. En marge des négociations avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani et le Napoli pour Victor Osimhen, les dirigeants parisiens auraient ouvert un nouveau chantier en Serie A pour renforcer son attaque. En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le journaliste Fabrizio Romano, le Paris SG se serait renseigné auprès de l’Atalanta Bergame sur la situation de Rasmus Hojlund.

L'Atalanta Bergame demande 60M€ pour Rasmus Hojlund

Auteur de 9 buts en Serie A la saison dernière, le joueur de 20 ans possède le profil pour évoluer sur le front de l’attaque parisienne, même s’il n’a aucune expérience du très haut niveau. Son arrivée à Paris serait donc un énorme pari pour Luis Campos et Luis Enrique. D’autant que le Corriere Della Sera assure que l’Atalanta Bergame réclamerait au moins une enveloppe de 60 millions d’euros pour laisser partir son joyau danois.

Toutefois, Fabrizio Romano précise que Rasmus Hojlund reste une priorité pour Manchester United, qui semble tenir la corde dans ce dossier. Mais le récent champion de France pourrait aussi décider de faire venir Hojlund pour être la doublure de Dusan Vlahovic pour lequel la Juventus Turin demanderait pas moins de 70 millions d’euros. Avec un budget de 200 millions d’euros, le PSG pourrait donc se permettre de recruter les deux attaquants à la fois.