Peu utilisé la saison dernière à l’OM, Dimitri Payet sera-t-il de retour au premier plan avec Marcelino ? L’Espagnol a pris une première décision.

Mercato OM : Dimitri Payet face à un défi de taille à Marseille

Dimitri Payet entame sa dernière saison avec l'Olympique de Marseille et a hâte de retrouver sa meilleure forme sous le célèbre maillot bleu et blanc. Relégué au rang de remplaçant par Igor Tudor lors de la campagne précédente, le milieu offensif espère retrouver son statut de titulaire à Marseille avec l'arrivée de Marcelino. Toutefois, atteindre cet objectif ne sera pas facile.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs étrangers durant ce mercato estival, Dimitri Payet a déjà fait savoir à la direction marseillaise qu'il n'avait pas l'intention de partir. Il entend bien terminer son contrat expirant en juin 2024 avec l'OM et espère surtout gagner la confiance de son nouvel entraîneur. Mais son souhait n'est pas garanti. Alors qu'il est déterminé à rester à Marseille, le Réunionnais devra se battre pour une place dans le onze de départ de Marcelino.

Dimitri Payet a connu une fin de saison décevante à Marseille, où son comportement inapproprié à l'entraînement avait conduit à son exclusion du groupe pour le match aller contre Lille (1-2, le 20 mai). Igor Tudor l'avait sanctionné, et la direction du club avait critiqué en privé son attitude, la qualifiant de « comportement jamais vu auparavant », ce qui indique que les relations entre le capitaine de l’OM et sa hiérarchie ne sont pas aussi fluides.

Le stage en Allemagne décisif pour l'avenir de Dimitri Payet

D’ailleurs, selon les informations recueillies par L’Équipe, le nouvel entraîneur, Marcelino a prévu d'observer de près Dimitri Payet lors du stage d'entraînement en Allemagne, qui débute ce lundi, dans l’optique de mieux connaitre son état d'esprit et sa forme physique. Si l’ancien joueur de l’ASSE ne parvient pas à s'adapter aux exigences du coach espagnol, il risque de subir une autre saison frustrante sur le banc de l’OM.

Le stage de préparation en Allemagne sera donc crucial pour Dimitri Payet pour faire ses preuves et convaincre Marcelino de son engagement et de sa détermination. La concurrence en attaque étant susceptible d'être féroce, le joueur de 36 ans devra montrer une amélioration significative de son attitude et de ses performances sur le terrain pour s'assurer une place régulière dans le onze de départ de l'OM. Dans le cas contraire, il devrait bénéficier encore d’un temps de jeu limité à Marseille.

Les supporters de l'OM seront attentifs à sa situation, en espérant voir le retour du Dimitri Payet qui les a éblouis par son adresse et sa créativité lors des saisons précédentes. Il reste à savoir si le milieu de terrain expérimenté saura relever le défi et redevenir une figure incontournable à l'OM sous la houlette de Marcelino. Les prochains jours seront déterminants pour son avenir.