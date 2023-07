Après plusieurs semaines de négociations, le Toulouse FC tient enfin son nouvel attaquant. Un accord total a été conclu pour son arrivée.

Mercato Toulouse FC : Accord total avec Bastia pour Frank Magri

Très actif en ce début de mercato estival, le Toulouse FC continue de renforcer son effectif cet été. Après l'arrivée de trois nouvelles recrues, César Gelabert, Ibrahim Cissoko et Cristian Casseres Junior, le TFC s'est lancé à la recherche d'un nouvel avant-centre. Pour étoffer leur attaque, les Violets ont notamment jeté leur dévolu sur Frank Magri qui sort d'une belle saison à Bastia.

L'attaquant franco-camerounais de 23 ans a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives en 38 rencontres de Ligue 2. Ses performances ont alors rapidement attiré l'attention des dirigeants de Toulouse, qui sont passés à l'offensive pour sa signature. Approché par la direction toulousaine, Frank Magri a donné son accord pour signer à Toulouse. Il ne restait plus qu'aux deux écuries de trouver un accord économique pour finaliser cette affaire. C'est désormais chose faite !

En effet, l'insider Mohamed Toubache-Ter assure que la direction de Toulouse FC et celle de Bastia sont tombées d'accord pour le transfert de Frank Magri à hauteur de 2 millions d'euros plus une clause de 15% sur une future revente. Le jeune attaquant serait même déjà dans la ville rose afin de régler les derniers détails de son transfert.

Visite médicale prévue pour Frank Magri

Frank Magri devrait passer sa visite médicale à Toulouse ce lundi soir. Une fois cette étape franchie, le joueur de 23 ans s'engagera officiellement avec le TFC pour un contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2026. L'officialisation de sa signature devrait tomber ce mardi. Son transfert représente une bonne nouvelle pour le club présidé par Damien Comolli, qui cherchait à renforcer son secteur offensif cet été.

Frank Magri, avec sa puissance, son efficacité et son sens du but, apporterait une dimension supplémentaire à l’attaque toulousaine et sera sans doute une menace constante pour les défenses adverses. Son expérience en Ligue 2 lui a permis de développer ses qualités et de se préparer pour le niveau supérieur. À Toulouse, le jeune attaquant aura certainement l'opportunité de s'épanouir dans un environnement propice à son développement et de contribuer aux ambitions sportives du club. Avec ce nouveau renfort, le Toulouse FC se positionne pour aborder la saison avec ambition et détermination. Des recrues supplémentaires sont espérées d'ici la fin du mercato.