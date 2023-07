Le calvaire se poursuit pour Dimitri Payet ? Le milieu de terrain de l’OM n’a pas été retenu pour le stage de préparation en Allemagne.

OM : Dimitri Payet ne part pas en stage en Allemagne

La nouvelle saison ne commence pas de la meilleure manière pour Dimitri Payet. Très peu utilisé par Igor Tudor lors du dernier exercice, le milieu offensif de 36 ans espère se relancer à l’Olympique de Marseille avec l'arrivée de Marcelino à la tête de l'équipe. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu. En effet, Dimitri Payet ne participera pas à la tournée de préparation qui débute ce lundi en Allemagne.

Sur son site officiel, l’OM a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour ce stage de préparation. Le nouvel entraîneur Marcelino et son staff se sont envolés lundi après-midi en direction de l'Allemagne avec un groupe de 26 joueurs, mais Dimitri Payet n'en fait pas partie. Le club phocéen a donné les raisons de son absence. « Pour des raisons personnelles, Dimitri Payet n'a pas pu partir en stage en même temps que le reste du groupe, ce lundi après-midi. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens », peut-on lire dans le communiqué du club.

L'absence de Dimitri Payet inquiète

Son absence soulève quelques interrogations sur sa situation au sein de l'équipe et sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Après une fin de saison tumultueuse et des rapports tendus avec la direction du club, Dimitri Payet devra-t-il se contenter encore d’un temps de jeu limité à l’OM ? Il est important de noter que les stages de préparation sont des moments clés pour l'équipe afin de renforcer la cohésion, d'ajuster les tactiques et de préparer les joueurs pour la saison à venir.

L'absence de Dimitri Payet lors de cette phase importante pourrait avoir des répercussions sur sa relation avec son nouvel entraîneur Marcelino qui avait prévu de l’observer de très près lors de la tournée en Allemagne dans le but de mieux connaitre son état d’esprit et sa forme physique. Il reste à savoir comment sa situation évaluera à l’OM et si Dimitri Payet rejoindra l'équipe plus tard dans la préparation.

En attendant, l’Olympique de Marseille devra faire sans lui et Marcelino va devoir trouver des alternatives pour compenser son absence lors des matchs de préparation. Les supporters de l'OM espèrent que leur capitaine pourra régler ses problèmes personnels rapidement afin d’apporter sa contribution à l'équipe phocéenne pour la nouvelle saison.