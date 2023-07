Nouvelle recrue du FC Lorient, Benjamin Mendy était proche de faire son retour à l’OM. Les raisons de cette volte-face sont désormais connues.

Mercato OM : Une renaissance pour Benjamin Mendy

C’est une arrivée que personne n’avait vue venir. Libre depuis la fin de son contrat avec Manchester City, Benjamin Mendy s’apprête à retrouver les terrains de la Ligue 1 la saison prochaine. L’international tricolore s’est officiellement engagé avec le FC Lorient pour un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Le club lorientais a annoncé sa venue ce matin sur son site officiel.

Cette signature au FC Lorient sonne comme une renaissance pour le latéral gauche de 29 ans. Vendredi dernier, il a été acquitté des accusations de viol et de tentative de viol, par la justice britannique. L’ancien défenseur de Manchester City, embarqué dans une poursuite judiciaire depuis 2021, retrouvera donc les terrains deux ans après son dernier match officiel.

Benjamin Mendy commencera sa nouvelle aventure chez les Merlus dès mercredi prochain, au centre d'entraînement du club. Est-il encore en forme physique pour jouer au plus haut niveau ? Le FC Lorient semble croire en ses capacités et est prêt à lui donner sa chance. Toutefois, le club entraîné par Régis Le Bris n’était pas son premier choix.

Benjamin Mendy avait fait de Marseille sa priorité

Pendant sa détention, Benjamin Mendy se serait maintenu en forme dans une salle de sport dans le Cheshire. En dépit des charges judiciaires qui pesaient contre lui, le natif de Longjumeau ne souhaitait en aucun cas mettre un terme à sa carrière après plus de deux ans d’inactivité. Il rêvait toujours de fouler à nouveau les terrains de football. Et pour ce faire, le principal concerné avait une destination bien précise en tête. En effet, selon les informations recueillies par La Minute OM, son objectif initial était de revenir à l'Olympique de Marseille, où il a déjà évolué pendant trois saisons de 2013 à 2016.

L’ancien joueur du Havre connaît bien le club phocéen et a laissé de bons souvenirs lors de son précédent passage à Marseille avec un bilan 3 buts et 15 passes décisives en 101 rencontres, toutes compétitions confondues. Son arrivée aurait pu permettre à l’OM de renforcer son côté gauche suie aux départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Mais, son profil ne correspondrait visiblement pas aux attentes du nouvel entraîneur Marcelino.

« Benjamin Mendy voulait venir à Marseille, il avait donné sa préférence pour l’OM. Lui voulait revenir », a indiqué la source, laissant entendre que cet intérêt n’était pas réciproque. Les dirigeants ont préféré se tourner vers d’autres pistes en recrutant notamment Renan Lodi en provenance de l’Atlético Madrid. Ce retrait de l’Olympique de Marseille a lors profité aux dirigeants du FC Lorient qui sont parvenus à finaliser sa venue en toute discrétion.

Benjamin Mendy a déjà débuté son entraînement au FC Lorient

D’ailleurs, Benjamin Mendy est déterminé à retrouver son meilleur niveau. Quelques heures après l’officialisation de sa signature, le champion du monde 2018 a déjà commencé l'entraînement avec son nouveau club. Sur la pelouse de l'Espace FCL, l’ancien Marseillais a effectué des tours de terrain en compagnie d'un préparateur physique. RMC Sport assure que la séance s'est déroulée « sous la surveillance de plusieurs agents de sécurité, mais sans la présence de supporters du club ».

Pour Benjamin Mendy, ce nouveau chapitre dans sa carrière représente une opportunité de tourner la page de ses difficultés judiciaires . Il espère pouvoir se reconstruire sportivement et retrouver son meilleur niveau sur les terrains de Ligue 1. Le FC Lorient lui offre une plateforme pour relancer sa carrière.