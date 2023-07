Deux joueurs de l’ASSE manquaient à l’appel ce jeudi, lors de la séance collective à l’Etrat. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir.

ASSE : Dennis Appiah malade, Louis Mouton reste en salle

Ayant repris l’entraînement le 3 juillet, l’ASSE poursuit sa préparation estivale. La séance matinale de ce jeudi était ouverte au public. Selon les informations rapportées par Evect, elle a été intense pour les joueurs qui y ont participé. Ils étaient 23 d’après la source, qui a toutefois signalé deux absences : Dennis Appiah (31 ans) et Louis Mouton (21 ans). Le défenseur latéral droit est malade et le jeune milieu défensif est quant à lui resté en salle où il a travaillé.

Niels Nkounkou, un retour prévu le 26 juillet

Il y avait également d’autres absents à la séance du jour. Niels Nkounkou n’a pas encore repris le chemin du Centre Sportif Robert-Herbin. Ayant participé à l’Euro 2023 avec l’Équipe de France Espoirs, il bénéficie de vacances prolongées. Son retour est prévu le mercredi 26 juillet, juste après le stage à La Plagne.

L’arrière gauche a déjà manqué les deux premiers matchs amicaux de préparation de l’ ASSE face à l'UNFP et Grenoble. Il sera absent contre Clermont Foot (22 juillet) et le FC Annecy (26 juillet). Pas certain non plus qu'il soit prêt, trois jours après sa reprise, pour affronter le Montpellier HSC, lors du dernier match amical (29 juillet). À noter que Niels Nkounkou est en instance de transfert et pourrait quitter l'ASSE, d'autant qu'il tient déjà un accord avec l'Eintracht Francfort.

Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko écartés

Les deux autres joueurs absents à l'AS Saint-Etienne sont Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko. Revenus de prêt, le milieu de terrain camerounais et le défenseur central ivoirien sont toujours indésirables. Laurent Batlles ne compte pas sur eux cette saison. L’ASSE leur cherche donc une porte de sortie. Il devrait quitter le club ligérien avant le début du championnat le 5 août ou au plus tard le 1er septembre, date de la clôture du mercato estival.