Mercato OM : Ismaïla Sarr veut rejoindre Marseille

La page Alexis Sanchez pourrait être tournée plus vite que prévu. L'Olympique de Marseille s'active pour trouver un renfort offensif, en dépit du silence de l'attaquant chilien. Deux joueurs ont récemment été associés au club phocéen : Iliman Ndiaye (Sheffield United) et Ismaïla Sarr (Watford). Si le premier serait ciblé depuis plusieurs semaines, le second n'aurait été approché qu'à partir de samedi.

Les négociations semblent aller bien plus vite pour l'attaquant de Watford. Bien connu du Stade Rennais et du FC Metz pour avoir porté leurs couleurs en Ligue 1, Ismaïla Sarr garde un très bon souvenir du championnat de France. Sa priorité serait désormais de rejoindre l'OM, après un accord de principe avec le club. Estimé à 12 millions d'euros d'après le journaliste Fabrizio Romano, il pourrait finalement quitter l'Angleterre pour un montant légèrement supérieur.

Accord pour un transfert à moins de 20 millions d'euros

Alors qu'Iliman Ndiaye semblait parfois proche de rejoindre la Canebière, Ismaïla Sarr pourrait bien lui griller la priorité en signant pour 5 ans. L'international sénégalais (54 sélections, 11 buts) pourrait être transféré pour moins de 20 millions d'euros, d'après Foot Mercato. Ce qui arrangerait bien Pablo Longoria, le président de l'OM. Le club phocéen a déjà dépensé plus de 36 millions d'euros pour ses recrues de l'été (Aubameyang, Malinovskyi, Harit, Kondogbia, Renan Lodi).

Il est possible que le prix d'Iliman Ndiaye ait joué dans ce retournement de situation. Sheffield United se montrerait plus gourmand que Watford pour son attaquant, réclamant une offre à 20 millions d'euros. Reste à savoir si Longoria voudra s'offrir un nouvel élément offensif après Ismaïla Sarr. Cela pourrait être le cas depuis l'annonce du départ officiel de Dimitri Payet.