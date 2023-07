Priorité de Luis Enrique pour le poste de numéro 9 au PSG, Harry Kane pourrait quitter Tottenham cet été et son épouse connaît déjà son choix pour l’avenir.

Mercato PSG : Harry Kane ne veut pas poursuivre avec Tottenham

Formé à Tottenham, Harry Kane veut découvrir un nouveau projet la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 29 ans n’envisage pas de prolonger et l’a déjà signifié à ses dirigeants. D’après les informations recueillies par le Times, le capitaine de la sélection d’Angleterre souhaiterait même partir dès cet été afin d’éviter un départ gratuit dans un an.

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, Harry Kane donnerait sa priorité à une aventure en Bundesliga. Le natif de Londres aurait même d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec le club allemand. Un choix confirmé à demi-mot par l’épouse du meilleur buteur de l’histoire des Spurs.

Madame Harry Kane cherche un logement à Munich

Ce dimanche, le quotidien allemand Sport Bild assure que le capitaine de Tottenham, Harry Kane, se rapproche de plus en plus d’un transfert au Bayern Munich. Malgré un forcing insistant du Paris Saint-Germain ces derniers jours, l’ancien protégé de Mauricio Pochettino a fait son choix et il veut rejoindre le Rekordmeister. Convaincu de sa décision, Kane aurait diligenté son épouse pour aller trouver un logement à la famille en Allemagne.

Katie Goodland aurait ainsi été aperçue en train de visiter des maisons à Grunwald, proche du Bayern. Alors que son mari se trouve en ce moment en tournée de pré-saison en Asie avec Tottenham, la professeur de fitness et des membres de sa famille ont visité la ville, mais également une école. Pour autant, le champion de Bundesliga devra signer un chèque d’au moins 100 millions d’euros pour finaliser l’opération avec Daniel Levy, le président des Spurs.