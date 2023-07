Trois semaines après la fin de son contrat et alors que Pablo Longoria veut le garder à l’OM, Alexis Sanchez laisse entendre qu’une décision est imminente.

Mercato OM : Alexis Sanchez toujours sans club

Malgré les multiples offres de prolongation proposée par Pablo Longoria, Alexis Sanchez n’a pas daigné signer un nouveau contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Depuis le 30 juin dernier, l’attaquant de 34 ans est donc un joueur libre de tout engagement, suscitant le désespoir chez les supporters phocéens.

Mais le président marseillais ne lâche pas prise et maintient le contact avec l’entourage de l’international chilien, tout en attirant d’autres attaquants pour renforcer l’effectif de Marcelino. Après Pierre-Emerick Aubameyang, les internationaux sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pourraient ainsi débarquer sur la Canebière dans les semaines à venir. Les choses pourraient toutefois encore changer pour Alexis Sanchez.

Un changement à l’horizon pour Alexis Sanchez

En effet, Alexis Sanchez a envoyé un message troublant sur son avenir ces dernières heures sur son compte Instagram. L’ancien attaquant de l’Inter Milan a notamment partagé une publication en utilisant une série d’émoticônes : un chronomètre, un sablier, une batterie, et un ballon de football, le tout accompagné du mot « temps. » L’ancien partenaire de Dimitri Payet laisse donc entendre qu’il s’apprête à annoncer incessamment sa prochaine destination.

À Marseille, les fans et les dirigeants aimeraient bien voir évoluer ensemble Sanchez et Aubameyang. Reste donc à savoir quel sera le choix de l’ancien du Barça. Pour rappel, le natif de Tocopilla a fait forte impression la saison dernière auprès des supporters olympiens, marquant 18 buts et donnant 3 passes décisives en 44 matchs sous les couleurs de l’OM.