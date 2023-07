Toujours dans l'attente de renfort depuis le début du mercato estival, l'OGC Nice tient sa première recrue avec l'arrivée imminente d'un milieu.

OGC Nice Mercato : Morgan Sanson va signer au Gym

L'OGC Nice va enfin boucler l'arrivée de son premier renfort estival, un mois et demi après l'ouverture du marché des transferts. Selon les informations révélées par Foot Mercato, Morgan Sanson va s'engager sur la Côte d'Azur sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance d'Aston Villa.

Déjà prêté en hiver dernier au RC Strasbourg, Morgan Sanson a prouvé qu'il en avait encore sous la pédale, et plusieurs clubs s'étaient positionnés sur le milieu de terrain français, dont le LOSC et le RCSA. Finalement, c'est à Nice que le joueur de 28 ans va découvrir un nouveau projet, son cinquième en France, lui qui a connu Le Mans, Montpellier et l'OM ces dernières années. Le milieu de terrain français est attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.

Le mercato de l'OGC Nice enfin lancé ?

Avec cette toute première signature, sauf revirement, l'OGC Nice a peut-être enfin lancé son mercato estival. Face à l'absence de recrues ces dernières semaines, les supporters niçois n'ont pas caché leurs inquiétudes, et commençaient grandement à s'impatienter.

L'arrivée imminente de Morgan Sanson ne devrait pas suffire à rassurer tout le monde, d'autant plus que des départs importants pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, notamment celui de Khéphren Thuram. Florent Ghisolfi et son équipe vont donc devoir passer la vitesse supérieure pour faire venir plusieurs renforts dans l'effectif de Francesco Farioli, sous peine de vivre une saison pénible.