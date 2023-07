En plus de la signature d’Ismaïla Sarr, le président de l’OM, Pablo Longoria, compte boucler l’arrivée d’un défenseur de haut niveau durant ce mercato.

Mercato OM : Pablo Longoria vise de nouveaux renforts

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, poursuit sa série de gros coups sur le marché des transferts. Après les recrutements réussis de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, le prochain joueur sur le point de signer à l'OM durant ce mercato estival se nomme Ismaïla Sarr. Les négociations entre les dirigeants marseillais et Watford ont rapidement abouti, et un accord a été trouvé pour le transfert de l'ailier droit sénégalais à hauteur de 13 millions d'euros.

Ayant obtenu le feu vert de Watford, Ismaïla Sarr est arrivé ce lundi matin en Allemagne, où l'OM effectue son stage de préparation. Le joueur de 25 ans est en train de passer sa visite médicale avant de s'engager officiellement avec Marseille pour un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028. Sa signature imminente est un nouveau coup de maître signé Pablo Longoria, qui continue d'impressionner dans ce mercato. Et le président marseillais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, d'autres renforts sont attendus pour renforcer l'équipe de Marcelino, notamment dans le secteur défensif.

Un défenseur central de haut niveau attendu à Marseille

Selon les informations du journaliste Guillaume Dacquet, la direction de l'OM a prévu d'attirer un nouveau défenseur central de très haut niveau lors de ce mercato. Pour l'instant, l'identité de cette cible reste secrète, mais l'objectif est très clair. Le départ d’Éric Bailly, retourné à Manchester United, a laissé un vide dans ce secteur de jeu qu’il faudra rapidement combler afin d’être plus compétitif pour la saison à venir.

L’arrivée d’un nouveau défenseur central permettrait aussi d’anticiper d’éventuels départs dans ce secteur de jeu. Si Marcelino a déjà mis son veto pour conserver Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, reste quant à lui très courtisé en Arabie saoudite et n’est pas à l’abri d’un départ inattendu. Il est donc nécessaire d’étoffer ce secteur de jeu. Reste à savoir qui sera le prochain défenseur de l’OM.

Les noms Adryelson (Botafogo) et Aymeric Laporte (Manchester City) ont récemment fuité à Marseille. Quoi qu’il en soit, les supporters peuvent se projeter avec enthousiasme sur la saison à venir, car le projet sportif de l'OM prend forme avec l’arrivée de joueurs de grande renommée. La suite du mercato s'annonce palpitante.