Le mercato estival de l'OM prend une nouvelle tournure avec l'intérêt grandissant de l'Arabie saoudite pour trois joueurs clés du vestiaire phocéen.

Mercato OM : L’Arabie saoudite veut faire son marché à Marseille

L'Arabie saoudite continue de faire parler d'elle sur le marché des transferts en réussissant de très gros coups. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo, le pays le plus riche du Moyen-Orient a réussi à convaincre Karim Benzema et N’Golo Kanté de rejoindre le championnat saoudien durant ce mercato. Et les dirigeants saoudiens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, plusieurs autres stars du football européen sont visées. La preuve, l’état pétrolier ambitionne de faire son marché à l’Olympique de Marseille.

Déjà associé à la vente OM qui tarde jusqu’ici à se concrétiser en raison de la position ferme de Frank McCourt, l’Arabie saoudite compte à présent s’attacher les services de certains joueurs de l’effectif marseillais. Foot Mercato révélait récemment que les négociations entre les représentants de Chancel Mbemba et des émissaires saoudiens avaient déjà débuté. Pour le moment, le défenseur congolais n’a pas vraiment l’intention de quitter l’OM, où son contrat expire en juin 2025.

Le club marseillais devra tout de même rester vigilant et surveiller l'évolution de ce dossier, car l'intérêt de l'Arabie saoudite pour le joueur de 28 ans est bien réel. Les négociations entre les différentes parties risquent de s’intensifier d’ici la fin du mercato. Toutefois, Chancel Mbemba n'est pas le seul joueur de l’OM à être dans le viseur de l’Arabie saoudite, deux autres joueurs sont aussi suivis de très près.

Dimitri Payet et Azzedine Ounahi aussi visés par l’Arabie saoudite

Selon les informations dévoilées par La Minute OM, Dimitri Payet fait aussi partie des pistes explorées par l’Arabie saoudite. Non retenu pour le stage de préparation en Allemagne, le capitaine marseillais sera-t-il tenté par un dernier défi loin du Vélodrome ? Pas vraiment. Le milieu offensif de 36 ans assure à qui veut l’entendre qu’il n’a pas l’intention de quitter son club de cœur. Recruter Dimitri Payet s’annonce très compliqué pour les représentants de la Saoudi Pro League.

L’insider Bsl_09 assure par ailleurs que club saoudien d'Al-Ahli s’intéresse de très près au profil d’Azzedine Ounahi. Revenu de blessure depuis peu, l’international marocain travaille sans relâche pour être prêt à disputer les premiers matchs de l'OM cette saison. Le jeune joueur aurait impressionné le staff marseillais par son état de forme, mais aurait aussi attiré l’attention des Saoudiens.

Reste à savoir si l'Arabie saoudite parviendra à boucler l’acquisition de ces trois joueurs, ce qui permettrait certainement à l’OM de réduire sa masse salariale, tout en renflouant ses caisses durant ce mercato estival. Toutefois, rien n’est encore concret entre les différentes parties, même s’il faut croire que l’Arabie saoudite a un petit faible en ce moment pour les joueurs de l'Olympique de Marseille.