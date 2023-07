Après l’arrivée de Frank Magri, Toulouse FC est en passe de signer un milieu de terrain. Un accord aurait été trouvé avec son club.

Mercato : Accord entre Toulouse FC et le Werder Brême pour Niklas Schmidt

Toulouse FC a officialisé la signature de sa quatrième recrue estivale, Frank Magri (avant-centre, 23 ans), vendredi dernier. Et la cinquième recrue n’est plus loin. Niklas Schmidt s’est rapproché du club haut-garonnais, selon les informations de 90 Minutes en Allemagne. Le média annonce en effet un accord entre le président du TFC, Damien Comolli et la direction du Werder Brême pour le milieu offensif allemand. La transaction aurait été conclue autour d’un montant estimé à 2,5 millions d’euros, soit la valeur marchande actuelle du joueur de 25 ans.

Le Téfécé doit maintenant convaincre Niklas Schmidt

Mais l’arrivée de Niklas Schmidt au Toulouse FC n’est pas encore bouclé totalement. Le club qualifié pour la Ligue Europa doit le convaincre désormais pour qu’il accepte de quitter son Allemagne natale pour rejoindre la Ville Rose. Notons que la cible des Toulousains a été formée à Brême, mais n’a toujours pas réussi à s’y imposer. Pour preuve, le natif de Kassel avait été prêté à des clubs de deuxième division, successivement au SV Wehen Wiesbaden (2018-2019), puis au VfL Osnabrück (2019-2021).

Revenu à la maison, il ne rentre pas dans les plans de Ole Werner, qui renforce son équipe au milieu de terrain durant ce mercato d’été. Poussé vers la sortie, Niklas Schmidt devrait donner sa réponse très prochainement, selon son entourage. Pour rappel, il est sous contrat au Werder Brême jusqu’en juin 2025, mais devrait voir son temps de jeu se réduire davantage, s’il décide de rester en Allemagne.