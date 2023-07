Le dossier Alexis Sanchez connaît un nouveau rebondissement. Proche de l’Arabie saoudite, le Chilien a finalement de grandes chances de prolonger à l’OM.

Mercato OM : Aucun accord entre Alexis Sanchez et l’Arabie saoudite

Le mercato estival continue d'être au centre des préoccupations à l'Olympique de Marseille, et l'une des principales interrogations concerne l'avenir d'Alexis Sanchez. L’international chilien a déjà reçu une offre de 3 millions d’euros de sa direction en vue de prolonger son contrat. Mais les négociations entre les deux parties piétinent en raison des exigences financières du joueur.

Auteur d’une saison sensationnelle à l’OM avec un bilan de 18 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres, toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez espère obtenir une belle revalorisation salariale avant de prolonger son bail. Sauf que les dirigeants phocéens ne sont pas disposés à répondre favorablement à ses exigences, se limitant qu’à leur proposition initiale en vue de boucler sa signature. Ce désaccord a alors attiré l’attention de ses prétendants.

Alors que le Galatasaray et Besiktas s'intéressent à son profil, l'Arabie saoudite était présentée comme la destination favorite pour accueillir le joueur. Le royaume saoudien était même prêt à mettre les moyens pour son transfert. Toutefois, selon les dernières informations de Mohamed Bouhafsi, les exigences financières d'Alexis Sanchez, combinées à son âge avancé (34 ans), ont finalement refroidi les dirigeants saoudiens. Cette situation joue alors en faveur de l'OM.

Alexis Sanchez vers un retour à l'Olympique Marseille

Le journaliste de France Télévisions explique en effet qu’Alexis Sanchez a désormais de grandes chances de revenir à Marseille. Si le président Pablo Longoria est réticent à répondre à toutes les exigences financières du joueur, il reste tout de même ouvert à son retour. « L’OM n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour Alexis Sanchez. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Il y a quand même plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte », a déclaré le journaliste lors du Space Twitter de La Minute OM.

Cette nouvelle redonne de l'espoir aux supporters marseillais, qui rêvent déjà de voir un duo Aubameyang-Sanchez à la pointe de l'attaque de leur équipe. Le retour d'Alexis Sanchez serait un atout de poids pour l'OM, qui souhaite continuer sur sa lancée de la saison dernière et vise de nouvelles ambitions sur la scène nationale et internationale. Les négociations pour la prolongation d'Alexis Sanchez pourraient encore évoluer dans les prochaines semaines, et seule une officialisation apportera une réponse définitive à cette énigme du mercato de l’OM. En attendant, le doute plane encore sur son avenir, car le mercato reste un moment où tout peut basculer.