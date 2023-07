En quête de renforts offensifs sur ce mercato estival, le PSG va devoir faire une croix sur la piste menant à Bernardo Silva de Manchester City.

Mercato PSG : Bernardo Silva jugé intransférable par Manchester City

Après avoir perdu Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan, Manchester City ne veut plus affaiblir offensivement l’effectif de Pep Guardiola. En effet, selon les informations relayées ce mardi par le quotidien espagnol AS, les Cityzens se sont retirés des négociations avec le Paris Saint-Germain concernant le transfert de Bernardo Silva. Après avoir laissé partir plusieurs joueurs majeurs, le champion d’Angleterre refuse désormais de se séparer du milieu offensif de 28 ans.

Malgré une seconde offre rehaussée de Luis Campos, les dirigeants de Manchester City ont déclaré Bernardo Silva intransférable et ont fait comprendre à leurs homologues parisiens qu’ils n’écouteront aucune offre pour l’international portugais. Les choses se compliquent donc sérieusement pour le PSG sur cette piste prioritaire. « Manchester City a fait savoir que Bernardo Silva est intransférable. Il ne souhaite pas écouter des offres pour lui », indique le journaliste Manu Sainz ce mardi sur Twitter. Le joueur va-t-il maintenir sa volonté de changement ou se plier à la décision de son club ?

Bernardo Silva prêt à passer une saison de plus à Man City ?

Lundi, le Daily Record annonçait que Bernardo Silva « aimerait tenter une nouvelle aventure et est particulièrement tenté par le projet parisien, notamment en raison de sa confiance envers Luis Campos, qui l’a lancé au haut niveau avec Monaco. Cependant, pour que ce transfert se réalise, Manchester City doit être ouvert à la négociation et le PSG devra faire un nouvel effort financier pour satisfaire les exigences du club anglais ».

Le média britannique évoquait un chèque de 100 millions d’euros pour faire craquer le champion de Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien partenaire monégasque de Kylian Mbappé va donc désormais convaincre ses dirigeants de le laisser partir ou se résoudre à passer une nouvelle saison dans le nord de l’Angleterre sous les ordres de Pep Guardiola.