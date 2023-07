Si l'OM réalise jusqu'à présent un mercato très ambitieux, la direction marseillaise espère désormais réaliser une belle vente avec Mattéo Guendouzi.

Mercato OM : Pablo Longoria à l’écoute des offres pour Mattéo Guendouzi

Fidèle à sa réputation, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est très actif sur le marché des transferts en attirant des joueurs de très haut niveau. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Ruben Blanco s’apprête lui aussi à s’engager officiellement avec l’OM. Ce début de mercato impressionnant confirme les ambitions du club pour la saison à venir. D’autres renforts sont également espérés à Marseille.

Toutefois, ce recrutement massif représente un budget conséquent pour le club phocéen et limite sa marge de manœuvre pour la suite du mercato. Dernièrement, des sources locales ont indiqué que la priorité de Marcelino était le recrutement d’un nouveau latéral droit et un défenseur central afin de rendre son équipe plus compétitive pour les échéances à venir. Mais sans une belle vente, les dirigeants de l’OM auront du mal à attirer de nouveaux joueurs.

C’est dans cette optique que la direction phocéenne est proche de boucler le transfert de Cengiz Under à Fenerbahçe. Un montant compris entre 12 et 15 millions d'euros est évoqué pour son probable départ. Outre cette possible transaction, L’Équipe révèle ce vendredi que les dirigeants de l’OM espèrent aussi boucler une vente avec Mattéo Guendouzi. Même si les velléités de départ du milieu de terrain français se sont atténuées suite au départ d’Igor Tudor, remplacé par Marcelino, sa direction ne l’entend pas de cette oreille. Pablo Longoria serait désormais à l’écoute d’éventuelles offres pour son transfert.

Mattéo Guendouzi victime de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia

L’Olympique de Marseille possède un effectif bien garni au milieu de terrain avec Jordan Veretout, Valentin Rongier, Pape Gueye (suspendu 4 mois par le TAS) et Mattéo Guendouzi. L’arrivée de Geoffrey Kondogbia est venue densifier l’embouteillage dans ce secteur. À première vue, il est clair que l’OM ne pourra pas garder tout le monde. Reste à savoir qui sera le joueur sacrifié.

Le quotidien sportif mise donc sur Mattéo Guendouzi, déjà barré par le duo Rongier-Veretout la saison passée. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal semble ainsi bien parti pour être vendu cet été. Reste à savoir quel prétendant passera à l’offensive pour sa signature. Pour l’heure, peu d’offres sont arrivées sur la table de Pablo Longoria pour son transfert.