Laurent Batlles, entraîneur de l’ASSE, est totalement séduit par le talent, les qualités techniques et le profil d’un jeune milieu de terrain.

ASSE : Une fin de préparation estivale perturbée

L’ASSE va boucler sa préparation estivale sans le dernier match amical prévu contre le Montpellier HSC, samedi. Cette rencontre a été annulée, en raison d’une épidémie de gastro-entérite au sein de l’équipe stéphanoise. Laurent Batlles et son staff technique vont devoir trouver les moyens pour peaufiner leur préparation jusqu’à la première journée de Ligue 2, le 5 août prochain.

La dernière recrue en date de l'AS Saint-Etienne, Dylan Batubinsika, fera donc ses débuts sous le maillot des Verts en championnat. Quant à Ibrahim Sissoko, première recrue de l’ASSE cet été, il n’a joué que la deuxième mi-temps contre Clermont Foot (2-0). Auteur du 2e but des Stéphanois, l’avant-centre franco-malien était absent face à Annecy, à cause « d’une séance d’entrainement un peu trop poussée, mercredi matin ».

Karim Cissé a tapé dans l’œil de Laurent Batlles

Malgré tout, les joueurs présents, dont le très remuant Karim Cissé, avaient assuré la victoire contre le club relégué en National. La pépite stéphanoise est l’une des satisfactions lors de cette pré-saison. Le joueur de 18 ans a été étincelant lors de ses apparitions contre l’UNFP FC (5-2), Grenoble Foot (1-2), Clermont Foot (2-0) et Annecy (3-2). En plus de son activité dans l’entrejeu, il s’est montré décisif. Le jeune milieu de terrain a été buteur contre les Grenoblois et les Annéciens.

En attendant de voir Karim Cissé en Ligue 2, Laurent Batlles est totalement sous son charme. « Pour l’instant, c’est un joueur qui marque des points, je ne vais pas vous mentir, a-t-il apprécié. Il joue entre les lignes, il peut jouer un peu devant comme un deuxième attaquant et ça c’est toujours important. Il a cette qualité aussi de lucidité devant le but qui est importante pour nous. On a trois attaquants (Ndlr, Ibrahim Sissoko, Ibrahima Wadji et Gaëtan Charbonnier), plus Karim Cissé, c’est une bonne surprise pour nous. »