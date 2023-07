Clermont Foot 63 a bouclé officiellement deux transferts, ce vendredi. Il s’agit précisément de deux départs du club auvergnat.

Mercato Clermont Foot : Cem Turkmen transféré définitivement à Ankaragücü

Clermont Foot 63 a communiqué sur le départ de deux joueurs, ce jour. Selon le club auvergnat, dans un communiqué officiel, « il s’est mis d’accord avec le club turc de MKE Ankaragücü (Turquie) pour le transfert définitif de Cem Turkmen ». Le milieu de terrain de 21 ans quitte Le Puy-de-Dôme, sans avoir joué le moindre match avec CF63 en deux ans. Et pour cause, il était prêté au SC Austria Lustenau, club partenaire de CF63, lors des deux dernières saisons.

Arrivé à Clermont pendant le mercato d’été 2021, en provenance du Bayer Leverkusen, le jeune turc n’a donc pas réussi à s’imposer en Auvergne. Il avait cependant participé à 61 rencontres avec le club autrichien. Grâce à ses performances en Autriche, Cem Turkmen a intégré la sélection des Espoirs de Turquie (U21). « Le Clermont Foot 63 lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière ».

Mercato Clermont Foot : Fred Gnalega retourne au FC Chamalières

Fred Gnalega (21 ans) a aussi quitté Clermont Foot pour poursuivre sa progression. Il a retrouvé le FC Chamalières, club voisin de l’agglomération clermontoise, où il était déjà prêté la saison passée. Toutefois, le milieu de terrain reste sous contrat avec l’équipe dirigée par Pascal Gastien jusqu’en juin 2025. « Avec ce nouveau prêt d’une saison, Fred va pouvoir emmagasiner de l’expérience et enchaîner les matchs dans un club qu’il connaît bien », a justifié le club puydômois.

Gilles Labre, directeur sportif du FC Chamalières, est lui heureux d’accueillir encore l’Ivoirien en renfort. « Nous remercions le Clermont Foot 63 de nous prêter Fred, une saison de plus. Nous le connaissons parfaitement sur le plan sportif et sur le plan humain. Il a un gros volume physique, et surtout une justesse technique dans la conservation, les transitions et le jeu vers l’avant. Nous sommes très heureux au FC Chamalières de le conserver dans notre effectif de N2, et notre objectif est de l’aider à grandir ».