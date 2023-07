Peu en vue chez les professionnels du FC Nantes, un jeune milieu défensif devrait rejoindre un autre club dans le but de s'aguerrir.

Mercato FC Nantes : Lohann Doucet annoncé partant

Si aucune recrue n'a encore été officialisée, le FC Nantes ne devrait pas tarder à lancer son mercato estival. Alors que les signatures de Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack sont attendues, une pépite du club devrait partir pour s'aguerrir. Il s'agit de Lohann Doucet d'après les propos de l'entraîneur du FCN, Pierre Aristouy : « Lohann Doucet ne prendra pas part au match non plus puisqu’il est probable qu’il rejoigne un autre club en prêt pour la saison » aurait-il déclaré en conférence de presse vendredi, avant le duel contre Hull City selon Tribune Nantaise.

Souvent absent du groupe professionnel en cours de saison, Lohann Doucet pourrait donc se diriger vers un club moins huppé. Le championnat le plus probable reste la Ligue 2, l'antichambre du football français. Cependant, aucun indice n'a été laissé quant à sa prochaine destination. Le milieu de terrain de 20 ans avait signé son premier contrat professionnel avec les Canaris le 8 décembre 2021, après avoir été notamment champion de France U17 en 2019.

Quelles recrues à venir pour le FC Nantes ?

Le FC Nantes est l'un des clubs les moins actifs parmi ceux qui composent la Ligue 1. Avec aucune recrue au compteur, les supporters s'impatientent. D'autant que plusieurs cadres du club ont eux quitté le navire (Blas, Corchia, Delort, Guessand). Cependant, Waldemar Kita, le président des Canaris semble avoir avancé sur plusieurs dossiers. Ronaël Pierre-Gabriel (défenseur) et Lamine Diack (milieu de terrain) devraient d'abord signer la semaine prochaine selon Ouest-France.

Du côté des pistes, celle de Meschack Elia prend du plomb dans l'aile. L'attaquant de 25 ans, titulaire chez les Young Boys Berne, serait désormais courtisé par le Montpellier HSC. Compte tenu des nombreux dossiers dans lesquels le FCN s'est fait doubler (Yunus Akgün, Aiyegun Tosin, Berkan Kutlu), difficile de se montrer optimiste pour une signature dans les Bords de l'Erdre. En revanche, Douglas Augusto pourrait faire partie des prochains renforts. Nantes a fait une offre de 5 millions d'euros refusée par le PAOK, selon le journaliste grec Giannis Chorianopoulos. Le club basé à Thessalonique demande 7 millions d'euros, un montant qui pourrait convaincre la direction nantaise.