Après Marco Verratti et Kylian Mbappé, c’est Marquinhos qui se retrouve dans le viseur de l’Arabie saoudite. La réponse du défenseur du PSG n’a pas tardé.

Mercato PSG : Al-Nassr intéressé par Marquinhos

L’Arabie saoudite ne s’arrête plus et recrute à tour de bras en Europe. Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Malcom et Riyad Mahrez, le pays du Golfe aurait désormais des vues sur l’effectif du Paris Saint-Germain. Si Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont tour à tour refusé de rejoindre le promu Al-Hilal, Marco Verratti, lui, aurait dit oui au club saoudien pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026, avec à la clé un juteux salaire de 52 millions d’euros par saison.

Pas encore rassasiée, l’Arabie saoudite voudrait aussi attirer Marquinhos. Malgré un long contrat courant jusqu’au 30 juin 2028, le défenseur central de 29 ans pourrait faire l’objet d’une importante offre dans les jours. À en croire le journaliste Rudy Galetti, l’international brésilien aurait donné son accord pour discuter avec les dirigeants d’Al-Nassr en vue d’un transfert cet été. Toujours selon la même source, le club de Cristiano Ronaldo aurait déjà transmis une première proposition à Marquinhos ainsi qu’au Paris SG. Pour autant, le natif de Sao Paulo serait encore très loin d’un départ de la capitale française.

Marquinhos et le Paris SG veulent poursuivre leur collaboration

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal L’Équipe, plusieurs clubs d'Arabie saoudite ont effectivement essayé ces derniers jours de convaincre Marquinhos de rejoindre leurs rangs. Toutefois, dans l’entourage du capitaine du Paris Saint-Germain, on assure qu’aucune discussion n'a été entamée avec les clubs en question, notamment Al-Nassr, en vue d'un départ. Toujours selon le même média sportif, du côté du Paris SG, on se veut tout aussi clair : le club n'a aucune intention de se séparer de son défenseur central.