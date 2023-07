Toujours en quête de renforts pour la saison prochaine, Pablo Longoria, président de l’OM, est sur le point d’officialiser sa cinquième signature de l’été.

Mercato OM : Ruben Blanco transféré définitivement à Marseille

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l’Olympique de Marseille tient sa cinquième recrue estivale. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert définitif de Ruben Blanco à l’Olympique de Marseille pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Prêté sans option d’achat la saison dernière par le Celta Vigo, le gardien de but de 28 ans serait de retour sur la Canebière ce dimanche pour passer sa visite médicale et signer un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026, à en croire les informations divulguées par le Mundo Deportivo.

Toujours selon la même source, l’opération comprendrait un versement de 2 millions d’euros plus 1 million d’euros de bonus possibles. Alors que les discussions s’enlisaient entre les deux clubs, le désir de Ruben Blanco de continuer à l’OM aurait joué un rôle clé dans ce dossier. Tout comme la saison dernière, l'international espagnol débarque à Marseille pour occuper le rôle de doublure à Pau Lopez, intouchable même sous les ordres de Marcelino. Pour rappel, Blanco a disputé 7 matchs, encaissé 6 buts et réalisé 2 clean sheets sous le maillot olympien.

Cette arrivée du portier espagnol ne devrait pas mettre fin au mercato estival de l’OM puisque Marcelino cherche encore un milieu offensif pour animer le flanc gauche avec Amine Harit. Ce dernier étant plutôt un meneur excentré, le club phocéen aimerait attirer un profil explosif similaire à Ismaïla Sarr, déjà en jambes à droite en amical ce jeudi en Allemagne (1-0). L’idée serait donc de trouver son parfait pendant de l’autre côté du terrain.