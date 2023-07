Le Stade Rennais se montrerait trop gourmand pour sa pépite Lovro Majer. Le VFL Wolfsburg, qui était l'un de ses prétendants, aurait abandonné.

Mercato Stade Rennais : Wolfsburg stoppe les négociations pour Lovro Majer

Le Stade Rennais est-il trop gourmand avec Lovro Majer ? En tout cas, le club breton a obtenu une première réponse de la part du VFL Wolfsburg. C'est oui. Les Loups ne peuvent pas s'aligner sur les 25 millions d'euros demandés. Le VFL a donc logiquement décidé de clôturer les négociations pour l'attaquant croate, indique Sky Germany. Avec son refus, le SRFC pourrait donc revoir ses exigences financières à la baisse.

Cependant, les Rouge & Noir ont déjà beaucoup dépensé sur le marché des transferts. Les arrivées de Ludovic Blas et Enzo Le Fée ont coûté 35 millions d'euros. Une somme qui pourrait être rentabilisée par les performances des deux joueurs, mais aussi par d'autres ventes comme celle de Lovro Majer. Ainsi, le SRFC est bloqué entre deux choix : prendre le risque d'être gourmand, et donc d'éloigner possiblement tout prétendant, ou céder pour une offre qui se rapproche de ses exigences.

Le SRFC espère une offensive du Bayern ou de l'Inter Milan

Si le VFL Wolfsburg a refusé de payer 25 millions d'euros pour Lovro Majer, le Stade Rennais sait qu'il y a d'autres prétendants. Le Bayern Munich et l'Inter Milan surveilleraient de près la situation de l'international croate (22 sélections, 4 buts). Le club breton sait aussi que leurs budgets sont bien supérieurs à celui de Wolfsburg. Il est fort possible que le SRFC attende une offensive de leur part avant de baisser éventuellement le prix de Lovro Majer.

L'attaquant de 25 ans pourrait être vendu entre 25 et 40 millions d'euros d'après Foot Mercato. Une belle opération en vue pour un joueur qui n'a pourtant pas joué à son meilleur niveau la saison passée. Lovro Majer a été moins décisif qu'en 2022, avec 3 buts et 6 passes décisives en 42 matchs. Cependant, il avait joué moins de rencontres l'an passé : 31, pour un bilan de 6 réalisations et 8 passes décisives. Son entraîneur Bruno Genesio le compte dans ses plans tant que son départ n'a pas été officialisé.