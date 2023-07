Les craintes du Barça étaient donc fondées. Ousmane Dembélé aurait finalement pris la décision de changer d’air et de rejoindre les rangs du PSG.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé va rejoindre le Paris SG

Après Marco Asensio, Cher Ndour et Kang-Iin Lee, le PSG devrait continuer à se renforcer offensivement en réalisant l’un des très gros coup de ce mercato estival. D’après plusieurs sources concordantes, le champion de France serait sur le point de s’attacher les services de l’attaquant du FC Barcelone, Ousmane Dembélé.

Selon les dernières informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, l'international français aurait donné son feu vert pour s'engager en faveur au Paris Saint-Germain. Malgré le forcing du Barça de faire changer d’avis son joueur de 25 ans, les dirigeants parisiens seraient relativement optimistes et s’apprêteraient à régler les derniers détails pour finaliser cette opération.

Le Paris SG a officiellement informé le Barça pour Dembélé

À en croire le Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain a officiellement envoyé une lettre au FC Barcelone, samedi, pour demander l’autorisation de négocier avec Ousmane Dembélé, mais la direction du club catalan aurait répondu que le champion du monde 2018 était inaccessible. « Laporta et Mateu ont rencontré Dembélé ce samedi pour lui faire voir à quel point il est important pour l’équipe et ce dimanche c’est Xavi lui-même qui a une fois de plus insisté sur le fait qu’il est un footballeur fondamental pour lui », explique le quotidien barcelonais.

Malgré cela, l’ancien ailier du Stade Rennais serait sur le point de s’engager en faveur du Paris SG. Le journaliste Santi Aouna confirme que Dembélé a bel et bien dit « oui » aux Rouge et Bleu pour une arrivée dans la capitale au cours des prochaines heures. À un an de la fin de son contrat à Barcelone, le natif de Vernon devrait ainsi signer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028, et Nasser Al-Khelaïfi va payer sa clause libératoire de 50 millions d’euros qui expire ce lundi 31 juillet à minuit.

Après Neymar et Lionel Messi, le PSG s’apprête donc à porter un nouveau coup dur au FC Barcelone. À ce titre, si la clause de Dembélé est levée, le FC Barcelone n'hésitera à demander à l'UEFA d'enquêter pour savoir si Paris respecte ou non le fair-play financier.