Alors que Nasser Al-Khelaïfi s’apprête à lever la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, le Barça a envoyé un avertissement au PSG.

Mercato PSG : Accord entre Ousmane Dembélé et le Paris SG

Malgré les discours rassurants des dirigeants du FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait sur le point de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 25 ans se serait mis d’accord avec le club de la capitale pour un bail de 5 ans, soit jusqu’en juin 2028. Cette étape franchie, le champion de France aurait informé par courrier le Barça, samedi, qu’il comptait bien lever la clause libératoire de Dembélé.

Après Neymar à l’été 2017, Nasser Al-Khelaïfi s’apprêterait à signer un chèque de 50 millions d’euros pour arracher un autre joueur important aux Blaugranas. Un coup dur confirmé par le journaliste Fabrizio Romano, qui assure que l’arrivée d’Ousmane Dembélé à Paris semble de plus en plus évidente. Et comme il fallait s’y attendre, cette nouvelle situation aurait soulevé la colère de la direction du club espagnol.

Joan Laporta sort les griffes et menace de saisir l’UEFA pour Dembélé

En Catalogne, l'offensive du Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembélé suscite des tensions, à tel point que Mundo Deportivo évoque une « guerre » entre les deux clubs. Une atmosphère confirmée par la radio Cadena COPE, qui révèle que le président Joan Laporta serait « très en colère contre le PSG ». Le quotidien Sport ajoute même que le président du Barça envisage de s'opposer à Nasser Al-Khelaïfi en cas d'achat de Dembélé. Le successeur de Josep Maria Bartolomeu aurait également prévu de porter cette affaire devant l'UEFA.

En effet, le média catalan explique que la direction du Barça portera plainte devant l’instance européenne afin qu’elle examine de près les dépenses du Paris Saint-Germain et vérifie sa conformité avec les règles du fair-play financier. Aux dernières nouvelles, le club entraîné par Xavi a décalé un vol vers Las Vegas, prévu ce lundi, dans l’attente d’une avancée sur le dossier Ousmane Dembélé, qui ne fera pas le voyage avec ses coéquipiers si le PSG active sa clause libératoire.