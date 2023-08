Gaëtan Charbonnier a justifié la prolongation de son contrat à l’ASSE. Une signature actée pendant qu’il était blessé et l’incertitude planait son retour.

Mercato : L'ASSE justifie la prolongation de Gaëtan Charbonnier

L’ASSE a décidé de prolonger le contrat de Gaëtan Charbonnier d’une année, le 9 juin 2023, alors qu’il était encore en rééducation après une intervention chirurgicale. Il avait été opéré le 21 février et n’avait plus rejoué pendant la saison dernière, à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Dans son communiqué officiel, l'AS Saint-Etienne avait expliqué sa décision de poursuivre l’aventure avec le joueur de 34 ans.

« Malgré ce coup dur, pour lui et pour les Verts, Gaëtan Charbonnier n'a jamais cessé d'être présent pour le groupe stéphanois […]. En parallèle de son implication dans le vestiaire, il a entamé et poursuivi sa rééducation. En avance et particulièrement motivé, Charbo' sera un élément moteur de cette saison 2023-2024 ».

Mercato ASSE : Charbonnier, « l'envie était commune pour cette prolongation »

Recruté à l’AJ Auxerre en décembre 2022, comme joker médical, l’avant-centre avait fait des débuts prometteurs sous le maillot de l'ASSE. Il avait marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matchs disputés en Ligue 2, avant sa blessure survenue le 11 février. Sur le point de reprendre la compétition cette saison, Gaëtan Charbonnier a fait des révélations sur la prolongation inespérée de son bail dans le Forez. « Pour cette prolongation, l'envie était commune », a-t-il expliqué sur France Bleu Saint-Etienne Loire. J'avais envie de rester, le coach (Laurent Batlles) voulait que je reste. Avec le staff technique et la direction, nous étions tous sur la même longueur d'onde ».

Selon l’ancien Auxerrois, il a été motivé par l’envie de faire une saison complète avec l’ASSE, après la blessure qui l’a éloigné du terrain pendant près de six mois. « Je voulais rester et poursuivre l'aventure, car, pour moi, elle avait un petit goût d'inachevé. J'espère pouvoir désormais l'achever avec une belle histoire à la clé », a -t-il déclaré en pensant à la montée en Ligue 1.