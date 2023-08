En attendant la finalisation du transfert d’Ousmane Dembélé, le PSG aurait bouclé une belle opération au milieu avec l'AS Roma.

Mercato PSG : Accord total pour le transfert de Renato Sanches à l'AS Roma

Proche d’enregistrer sa huitième recrue estivale avec l’arrivée d’Ousmane Dembélé, le PSG travaille également sur le cas de ses indésirables. Après avoir envoyé Mauro Icardi à Galatasaray et le jeune El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig, Luis Campos aimerait caser tous les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique.

Le prochain sur la liste pourrait bien être Renato Sanches. Intéressés par le renfort du milieu de terrain portugais pour améliorer l’effectif de José Mourinho la saison prochaine, les dirigeants de l’AS Rome seraient parvenus à convaincre leurs homologues du Paris Saint-Germain.

Arrivé l’été passé en provenance du LOSC contre un chèque de 15 millions d’euros, Renato Sanches ne s’est jamais imposé comme un élément décisif, et le club de la capitale veut désormais s’en séparer. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur du Bayern Munich devrait filer du côté de l'AS Roma dans les prochaines heures. Après une saison compliquée à Paris, le compatriote de Cristiano Ronaldo va tenter de se relancer sous les ordres de José Mourinho. Le quotidien italien explique que les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt payant assorti d’une option d’achat.

Pour récupérer Renato Sanches, les Giallorossi devront ainsi débourser entre 1 et 2 millions d'euros pour le prêt, avec une clause de transfert définitif de 10 à 12 millions d'euros. Initialement, le PSG ne voulait pas d'un prêt avec ou sans option d'achat et réclamait un transfert sec pour le Golden 2016. Mais la réalité du marché a dû s’imposer aux Rouge et Bleu. Les dirigeants parisiens espèrent désormais trouver un point de chute pour les autres résidents du « Loft » installé au Campus PSG, notamment Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Abdou Diallo et Kylian Mbappé.