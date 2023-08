En pleine reconstruction cet été, le PSG s'active pour renforcer son effectif, et tenter de construire un collectif cohérent en vue de la saison qui approche.

Mercato PSG : Matheus Nunes dans le viseur du Paris Saint-Germain

Avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, les choses pourraient changer au PSG. En plus du dossier Kylian Mbappé, qui occupe une bonne partie de l'espace médiatique, les dirigeants du club essaient de se renforcer durant ce mercato estival. Et, comme presque chaque été, l'un des chantiers principaux se trouve au milieu de terrain, d'autant plus avec le potentiel départ de Marco Verratti vers l'Arabie Saoudite dans les prochaines semaines.

Pour se renforcer dans ce secteur du jeu, Luis Campos pourrait faire marcher sa relation avec l'agent Jorge Mendes, pour tenter de déloger Matheus Nunes, milieu de terrain de 24 ans qui évolue actuellement à Wolverhampton, comme le révèle L'Équipe. Une piste séduisante pour le PSG, qui pourrait ainsi s'offrir un jeune joueur plein de promesses, qui a déjà eu l'occasion de montrer l'étendue de son talent en Premier League, mais également en Ligue des Champions, du temps où il évoluait au Sporting Portugal.

De nombreux dossiers sont encore sur la table au PSG

Arrivé la saison passée à Wolverhampton en provenance du Portugal, Matheus Nunes pourrait coûter une belle somme au PSG, tandis que le club anglais avait lâché près de 45 millions d'euros pour se l'offrir il y a un an. De plus, il sort d'une saison complète avec les Wolves, et a participé à 39 matchs dans son équipe, suffisant pour lui permettre de briller en Angleterre. En cas d'arrivée à Paris, il retrouverait Nuno Mendes, son ancien coéquipier au Sporting, et son partenaire en sélection portugaise.

Outre cette potentielle venue de Mateus Nunes, le Paris SG va également devoir conclure pas mal de dossiers brûlants, à commencer par le dossier Ousmane Dembélé, qui semble plus proche que jamais de signer dans le club de la capitale. Outre cette arrivée, les Parisiens ont également à faire à Jorge Mendes dans le dossier Bradley Barcola, que l'Olympique Lyonnais ne semble pourtant pas vouloir lâcher cet été.