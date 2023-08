Tandis que le FC Barcelone veut dégraisser son effectif dans les prochaines semaines, le club souhaiterait se débarrasser de Clément Lenglet au plus vite.

Mercato Barça : Barcelone veut se débarrasser de Clément Lenglet

Alors que le FC Barcelone traverse une période financièrement difficile, les Blaugranas veulent dégraisser leur effectif au plus vite, pour pouvoir se renforcer par la suite. L'objectif est d'économiser des salaires, notamment ceux de joueurs qui n'ont plus leur place au Barça. C'est notamment le cas de Clément Lenglet, prêté à Tottenham la saison passée, et qui ne sera pas retenu par le FCB en cas d'offre, tandis que son contrat court jusqu'en 2026.

Arrivé en 2018 au Barça, en provenance du FC Séville, contre presque 35 millions d'euros, Clément Lenglet n'a jamais vraiment convaincu en Catalogne. En 5 ans au club, le défenseur central français n'a pas réussi à devenir un élément incontournable de l'effectif de Xavi, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme un élément indésirable à Barcelone, qui lui cherche une porte de sortie cet été, pour économiser son lourd salaire qui pèse sur les finances du club.

Le Barça veut faire signer Lenglet en Arabie Saoudite

Bien que la probable vente d'Ousmane Dembélé au PSG devrait rapporter un peu d'argent, les Blaugranas ne veulent pas s'arrêter là. Récemment, Mundo Deportivo a même annoncé que le FC Barcelone était en négociation avec Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, afin de négocier le départ de Clément Lenglet en Arabie Saoudite dans les prochaines semaines. Un départ qui ferait beaucoup de bien aux finances du Barça.

Même si le dirigeants du FC Barcelone ne s'attendent pas à récupérer un grosse somme dans cette transaction, leur souhait est clairement de se débarrasser au plus vite de Clément Lenglet. Reste maintenant à savoir si l'international français sera séduit à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite, la destination à la mode de ce mercato estival.