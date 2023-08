Tandis que l'ASSE s'apprête à perdre Niels Nkounkou dans les prochains jours, les Verts se pencheraient sur le profil de Georges-Kevin Nkoudou.

Mercato ASSE : Les Verts n'auraient pas approché Georges-Kevin Nkoudou

Tandis que la rumeur menant à Georges-Kevin Nkoudou commençait à se repandre à l'ASSE, pour pallier le départ de Niels Nkounkou, cette dernière pourrait prendre du plomb dans l'aile. Hier, le média Peuple-Vert affirmait que les dirigeants stéphanois s'étaient rapproché du joueur formé à Nantes pour compléter son effectif avant le début de la saison en Ligue 2. Une rumeur qui pourrait bien en rester une d'après les dernières informations.

En effet, Benjamin Danet, journaliste pour But!, spécialisé dans l'actualité du club ligérien, affirme que les dirigeants stéphanois n'ont pas approché Georges-Kevin Nkoudou pour remplacer Niels Nkounkou. Tandis que le départ du latéral gauche ne fait presque plus aucun doute, et que son avenir est, plus que jamais, lié à l'Eintracht Francfort, l'ASSE n'aurait pas contacté l'ancien marseillais.

Plusieurs dossiers dépendent du départ de Niels Nkounkou

Bien que le dossier Georges-Kevin Nkoudou ne semble pas si avancé que l'on pouvait le croire, il reste tout de même une certitude, celle qu'un joueur arrivera pour remplacer Niels Nkounkou, une fois que son départ en Allemagne sera officiel. Benjamin Danet explique même que ce sont plusieurs dossiers qui dépendent de la vente du latéral gauche des Verts, et que le mercato stéphanois devrait donc s'accélérer dans les prochaines semaines.

Tandis que la reprise approche à très grands pas, et que l'ASSE affronte Grenoble ce samedi, devra sans doute attendre pour garnir davantage son effectif cet été. Pour le moment, les Verts sont assez calmes sur le marché, bien qu'une potentielle vente de Niels Nkounkou pour plusieurs millions d'euros pourrait relancer la machine, et ainsi permettre au club ligérien de se renforcer et espérer réaliser un meilleur début de saison que l'an passé.