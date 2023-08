Avec de départ de Loïs Openda, le RC Lens tente de recruter un nouveau buteur avant le début de la saison, mais cela se complique pour les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Levi Garcia prolonge à l'AEK Athènes

Bien que le RC Lens ait réalisé une vente très importante avec le départ de Loïs Openda au RB Leipzig il y a quelques semaines, les Sang et Or se retrouvent désormais privés de véritable numéro 9, tandis que le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 sera donné la semaine prochaine, face au Stade Brestois. Alors que le RCL continue d'explorer des pistes, l'une d'entre elle vient tout juste de se refermer, puisque Levi Garcia, l'une des priorités des Lensois, vient de prolonger avec son club.

Ce mercredi, le club grec de l'AEK Athènes a annoncé la prolongation de l'attaquant trinidadien jusqu'en 2028. Un gros coup dur pour le mercato lensois, puisque Levi Garcia était tout en haut de la short-list lensoise. Il va donc falloir se remettre à la recherche de nouveaux profils, pour espérer trouver la perle rare au plus vite, afin d'entamer cette nouvelle saison, qui s'annonce passionnante, mais éprouvante, pour les hommes de Franck Haise, qui sont engagés en Ligue des Champions.

Les échecs se multiplient pour le nouvel attaquant lensois

Avec ce nouvel échec sur le dossier Levi Garcia, le RC Lens se retrouve au pied du mur et risque de débuter sa saison sans son nouvel attaquant. Bien que Morgan Guilavogui soit arrivé en provenance du Paris FC, et que Wesley Saïd et Florian Sotoca peuvent dépanner, il manque toujours un titulaire indiscutable, comme pouvait l'être Openda.

De plus, le dossier menant à Gift Orban, autre piste explorée par les Lensois, est également très compliquée, alors que le rival lillois semble avoir une longueur d'avance sur les Sang et Or. Une seule chose est sûre, les choses devraient encore bouger en attaque pour le Racing dans les prochains jours.