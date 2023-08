Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’OM est proche de signer un jeune attaquant libre de tout contrat après son départ du PSG.

OM Mercato : Une autre pépite quitte le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain se montre particulièrement actif sur le marché des transferts, en attirant déjà huit nouvelles recrues pour renforcer son effectif. Toutefois, le club parisien voit également ses jeunes talents quitter la capitale en grand nombre. Ce phénomène n'est pas récent, mais s’est accentué au fil des années. Cet été, plusieurs jeunes joueurs prometteurs ont déjà quitté le PSG, dont Romaric Etondé, Mahamadou Diawara et Queyrell Tchicambou.

Samuel Noireau-Dauriat a, lui aussi, fait ses valises du PSG. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec le Paris SG à l’été 2021, l’ailier de 20 ans n’est jamais parvenu à se faire une place au sein de l’armada offensive du club parisien. Après un prêt à Chartres la dernière saison, le jeune ailier de 20 ans est revenu à Paris en sachant qu'il serait difficile de s'imposer au sein de l'équipe première du PSG. Face à ce constat, il a pris la décision de résilier son contrat qui expirait en juin 2024 avec le club parisien et est en passe de signer chez le rival marseillais.

Samuel Noireau-Dauriat à l'essai à Marseille

Le Parisien assure en effet que Samuel Noireau-Dauriat est actuellement à l’essai du côté de l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant a même déjà eu l'occasion de montrer ses qualités lors d'un match amical avec l'équipe réserve de l'OM face à Grasse, au cours duquel il a inscrit un but pour une victoire éclatante (6-2). Si Samuel Noireau-Dauriat a réussi à convaincre les dirigeants marseillais lors de ce test, il aura ainsi l'opportunité de se lancer dans une nouvelle étape de sa carrière en portant les couleurs de l'OM.

La décision finale concernant sa signature ou non à Marseille devrait être prise dans les prochaines heures. En tout cas, le jeune joueur est visiblement déterminé à saisir cette chance et à tout donner pour convaincre le club présidé par Pablo Longoria de lui offrir un contrat. En cas de succès, Samuel Noireau-Dauriat rejoint ainsi la liste des jeunes talents ayant quitté le PSG pour poursuivre leur carrière dans d'autres clubs, un phénomène de plus en plus fréquent.