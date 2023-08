Alors que l'OL est toujours dans l'incapacité d'offrir un recutement de qualité à ses supporters, un taulier de Lyon pourrait filer en Arabie saoudite.

Mercato OL : Nicolas Tagliafico surveillé de près par l'Arabie saoudite

On est entré dans la dernière ligne droite du mercato estival, et l'OL continue d'inquiéter ses supporters. Jusqu'à présent, seulement trois recrues sont venu renforcer l'effectif de Laurent Blanc, que sont Skelly Alvero, Clinton Mata et Duje Caleta-Car. Un constat jugé insuffisant par l'entraîneur lyonnais qui n'a cessé d'envoyer des messages à sa direction lors des différents matchs amicaux disputés par l'OL.

Pire encore, il n'est pas impossible que certains cadres de l'effectif soient amenés à quitter le club dans les prochains jours. Leipzig continue d'insister pour s'offrir Castello Lukeba, et le PSG a bien l'intention de faire plier l'OL afin de s'attacher les services de Bradley Barcola. Ces dernières heures, c'est Nicolas Tagliafico qui est associé à un départ de l'Olympique Lyonnais cet été. Selon les informations révélées par le média chilien El Futbolero, le latéral gauche argentin est sur les tabletes de l'Arabe saoudite, et une offensive pourrait bientôt être lancée pour le recruter.

Une nouvelle saison difficile à venir

Pour la deuxième année consécutive, l'OL ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison. Le club rhodanien sort de deux exercices difficiles sur le plan comptable, et ce n'est peut-être pas encore terminé. Avec les sanctions prononcées par la DNCG au début du mercato, les dirigeants sont dans l'incapacité de renforcer l'effectif comme ils le voudraient, et cela n'annonce rien de bon pour la saison à venir.

L'effectif lyonnais est, pour le moment, quasiment identique à celui de l'an dernier, et il est difficile d'imaginer les hommes de Laurent Blanc aller rivaliser avec des concurrents comme le Stade Rennais, le PSG ou l'OM pour les premières places. Il reste encore un peu plus de trois semaines de mercato pour tenter d'inverser la tendance, même si c'est bien mal embarquer jusqu'à présent.