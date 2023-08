Alors que l'OM reprendra la Ligue 1 le 12 août prochain face à Reims, Frank McCourt a pris une grande décision pour cette rencontre.

OM-Reims : Frank McCourt sera présent au stade Vélodrome

L'OM s'apprête à vivre une semaine plus que chargée. Mercredi prochain, les hommes de Marcelino se déplaceront en Grèce pour affronter le Panathinaïkos dans le cadre de la première manche du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Trois jours plus tard, ils seront de retour au Vélodrome pour la réception du Stade de Reims à l'occasion de la 1ère journée de championnat, et pourront compter sur un stade à guichets fermés.

Parmi le public marseillais, un homme bien connu du club sera également présent. Il s'agit du propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt. Selon les informations de L'Équipe, l'homme d'affaire américain a tenu à se rendre au Vélodrome pour assister à la grande première de l'OM en Ligue 1. Une nouvelle qui ne fait pas forcément les affaires des supporters marseillais.

Frank McCourt, bête noir de l'OM au Vélodrome

C'est assez rare pour le souligner, mais Frank McCourt sera bien présent au stade Vélodrome le 12 août prochain pour le match entre l'OM et le Stade de Reims. Sa présence ne fait d'ailleurs pas vraiment l'unanimité à Marseille, car l'homme d'affaire américain est accusé de porter malheur à son club. Certains supporters affirment que l'OM perd à chaque fois que le propriétaire du club est présent dans les travées du stade Vélodrome.

Son dernier déplacement à Marseille, dans l'enceinte du Boulevard Michelet, remonte au 26 février dernier à l'occasion du classico entre l'OM et le PSG. Quelques jours avant le match, l'inquiétude était présente chez les fans de l'OM, et cela s'est confirmé durant la rencontre puisque les hommes d'Igor Tudor à l'époque s'étaient inclinés 3-0 face au rival parisien.