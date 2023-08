Formé à l'OM, Iliman Ndiaye n'avait pas eu la chance de s'y imposer, mais l'attaquant va avoir une nouvelle chance de prouver sa valeur aux Marseillais.

Mercato OM ; Iliman Ndiaye n'en revient pas de son accueil à Marseille

Recruté par l'OM à Sheffield United contre 17 millions d'euros, Iliman Ndiaye est l'une des belles prises de mercato estival de la part des Marseillais, qui ont également fait venir Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr pour renforcer leur secteur offensif. En ce qui concerne l'attaquant sénégalais formé à l'Olympique de Marseille, son arrivée a été très bien accueilli par les supporters, qui sont allé, en nombre, à l'aéroport la nuit de son arrivée.

Une surprise à laquelle Iliman Ndiaye ne s'attendait pas. "Ce moment que j'ai vécu quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est un des plus beaux moments de ma carrière, confie l'attaquant sénégalais au site officiel de l'OM. Je ne m'attendais pas à avoir une réception aussi lourde. De les voir tous, à 1h du matin, c'était fantastique." Une belle ambiance donc à Marseille, à seulement quelques jours du tour de barrage aller pour l'accession à la Ligue des Champions, point fort de la saison pour les Olympiens.

Signer à l'OM était un objectif pour Iliman Ndiaye

Après une Coupe du Monde 2022 plutôt réussie avec le Sénégal, et une belle saison avec Sheffield United, Iliman Ndiaye revient à l'OM avec un statut de star, une belle histoire pour ce minot, fan de l'Olympique de Marseille depuis son plus jeune âge. "Porter le maillot de l'OM, c'était un de mes objectifs depuis que j'étais petit. Mon premier maillot, que mon père m'a acheté, c'était un maillot de l'OM, donc depuis ce jour-là il n'y avait que l'OM dans ma tête et dans mon cœur."

Cette passion, Iliman Ndiaye devra désormais la montrer sur le terrain, afin de justifier les attentes placées en lui. D'autant qu'avec le départ probable de Ruslan Malinovskyi, une place devrait se libérer en attaque pour le Sénégalais.