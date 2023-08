Alors qu'il n'est pas entré en jeu lors du dernier match de l'ASSE face à Grenoble, Aïmen Moueffek serait mécontent de son traitement à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Aïmen Moueffek commence à s'agacer

Depuis plusieurs semaines, le dossier Niels Nkounkou semble occuper toute la place à l'ASSE, et pour cause, le latéral gauche stéphanois, qui est allé au clash avec sa direction, serait proche d'un départ du club en direction de l'Allemagne, où l'Eintracht Francfort aimerait le récupérer dans les prochaines semaines. Cependant, un autre joueur de l'AS Saint-Etienne pourrait également revoir ses plans d'avenir, puisqu'Aïmen Moueffek ne serait pas satisfait de sa situation au sein du club ligérien.

Contre Grenoble, ce samedi, et malgré la prestation en deçà des attentes de ses partenaires, Aïmen Moueffek n'est pas entré en jeu, et pourrait avoir du mal à avoir du temps de jeu cette saison chez les Verts. La saison dernière, Laurent Batlles avait pourtant fait de lui un titulaire en fin de saison, mais l'a donc remis sur le banc pour le tout premier match de Ligue 2. De plus, ce temps de jeu n'est pas le seul point qui dérange le milieu de terrain de 22 ans.

Un désaccord contractuel entre Aïmen Moueffek et l'ASSE

Comme le rapporte Peuple Vert, Aïmen Moueffek aurait aussi été déçu de la proposition de prolongation faite par son club formateur. Le joueur jugerait cette dernière insuffisante, et souhaiterait également clarifier son statut dans l'équipe, à l'aube de cette nouvelle saison de Ligue 2. Les négociations devraient ainsi se poursuivre entre les dirigeants stéphanois et le numéro 29, alors qu'il sera en fin de contrat en juin prochain si aucune solution n'est trouvée.

L'ASSE va donc devoir faire une offre plus importante pour tenter de prolonger Aïmen Moueffek, qui avait montré de belles choses la saison passée et qui semblaient avoir changé de statut en fin de saison. Un nouveau dossier est donc sur la table à l'AS Saint-Etienne, tandis que le club pourrait également voir partir d'autres joueurs, à commencer par Saïdou Sow, qui ne semble plus en état de grâce dans le Forez.