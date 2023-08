En cette fin de mercato, l’ASSE risque de perdre l’un de ses jeunes joueurs. Benjamin Bouchouari dispose de plusieurs touches en Angleterre.

Mercato ASSE : Benjamin Bouchouari se dirige vers l'Angleterre

La fin du mercato estival risque d’être très agitée du côté de l’AS Saint-Etienne, qui risque de perdre plusieurs joueurs. Le premier sur la liste des partants est bien Niels Nkounkou. Le latéral gauche belge a récemment manifesté son intention de quitter le navire à sa direction pour relever un challenge sous d’autres cieux. Sauf que les dirigeants stéphanois n’ont pas l’intention de le laisser.

Le joueur est alors allé au clash avec ses dirigeants en vue d’obtenir gain de cause. Le bras de fer est toujours engagé entre les deux parties, mais ce n’est pas tout. En plus d’Aïmen Moueffek, qui n’est pas satisfait de sa situation à l’ASSE, Benjamin Bouchouari est, lui aussi, susceptible de quitter le navire stéphanois dans les semaines à venir. Titulaire en puissance chez les Verts avec 35 rencontres disputées la saison dernière, le milieu central de 21 ans a livré des prestations intéressantes en Ligue 2 au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs étrangers.

Le compte Twitter Actu Sainté assure en effet que le profil de Benjamin Bouchouari a tapé dans l’œil de plusieurs formations évoluant en Championship (deuxième division anglaise), sans dévoiler leur identité. Des clubs belges, français et espagnols seraient aussi intéressés par le jeune milieu de terrain belge en vue d’un éventuel transfert.

Benjamin Bouchouari ouvert à un départ de l'AS Saint-Etienne

Benjamin Bouchouari, dont le bail expire en juin 2025 avec l’ASSE, se retrouve ainsi au centre d’une cour assidue et les négociations pour son transfert pourraient s’intensifier dans les jours à venir. D’autant plus que la source précise que le jeune joueur et son entourage sont réceptifs à l'idée de rejoindre un nouveau projet cet été, ce qui pourrait annoncer un départ imminent.

L'opportunité de découvrir de nouveaux horizons et de relever différents défis semble séduire le jeune joueur, ouvrant ainsi la voie à des négociations potentielles. Les semaines à venir promettent d'être riches en rebondissements du côté de l'AS Saint-Etienne.