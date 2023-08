En quête d’un numéro 9 cet été, le PSG a trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour Gonçalo Ramos, qui vient de débarquer dans la capitale française.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos est arrivé à Paris ce lundi

Après avoir confirmé l’accord entre le Paris Saint-Germain et le Benfica pour son transfert, sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 80 millions d’euros, sur les réseaux sociaux, l’attaquant Gonçalo Ramos a pris l’avion pour Paris. D’après les informations divulguées ce lundi par le journaliste Santi Aouna, l’international portugais de 22 ans est arrivé à Paris pour se soumettre à la traditionnelle visite médicale avant de se présenter à la Factory cet après-midi pour signer son contrat.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Arnau Tenas et Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig, le PSG est sur le point d’enregistrer la signature de celui qui avait envoyé Cristiano Ronaldo sur le banc lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Un très gros coup pour le Paris Saint-Germain, qui concurrençait d’autres cadors européens dans ce dossier.

Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas s’arrêter là puisque Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani devraient suivre prochainement. Après avoir perdu Lionel Messi, qui a rejoint l’Inter Miami, et toujours dans l’incertitude pour l’avenir de Kylian Mbappé, le club de la capitale s’active donc pour renforcer son secteur offensif. Gonçalo Ramos sera la troisième recrue la plus chère de l’histoire du Paris SG après Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€). Luis Enrique l'attend désormais au Campus PSG pour les entraînements.