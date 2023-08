Sur demande de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, le PSG prépare une offre pour Ansu Fati. La réponse du Barça ne s’est pas fait attendre.

Mercato PSG : Luis Enrique veut Ansu Fati après Ousmane Dembélé

Sous contrat jusqu'en juin 2027, plus deux années supplémentaires en option, Ansu Fati n’est pas vraiment considéré comme un premier choix par Xavi lors de ses compositions d’équipe au FC Barcelone. Selon plusieurs sources locales, l’international espagnol ne serait donc pas forcément opposé à un changement d’air sur ce mercato estival. Une occasion rêvée pour le Paris Saint-Germain, qui est toujours à la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine.

D’après les renseignements recueillis par le journal AS, les dirigeants parisiens seraient prêts à formuler une offre à leurs homologues du club catalan, dont le montant n’a pas été dévoilé, pour l’attaquant de 20 ans. « Luis Enrique lui fait confiance comme il l’a montré lors de son passage à la tête de l’Espagne et, à l’inverse, Xavi ne le voit pas à Barcelone où, malgré le départ imminent de Dembélé, il est plus remplaçant que titulaire », explique la publication espagnole. Pour autant, le natif de Bissau est encore loin d’un départ.

Le FC Barcelone ferme la porte à double tour pour Ansu Fati

Annoncé comme le successeur de Lionel Messi, Ansu Fati n’aurait en réalité aucune intention de quitter le FC Barcelone de sitôt. D’après les informations livrées par le quotidien Sport, le jeune international espagnol ne quittera pas l'effectif de Xavi cet été. Aux yeux de Joan Laporta et de la direction barcelonaise, Ansu Fati serait tout simplement considéré comme intransférable. De son côté, le principal concerné veut poursuivre sa carrière avec son club formateur, au point de refuser en personne la dernière offre formulée par Arsenal. Le Paris SG et Luis Enrique savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.