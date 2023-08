Fraîchement débarqué sur le banc du PSG en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique serait d’ores et déjà sous le charme d’un crack français.

Mercato PSG : Après Barcola, Zaïre-Emery a tapé dans l'oeil de Luis Enrique

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique fait le forcing auprès de sa direction pour avoir Bradley Barcola dans son effectif cette saison. D’après RMC Sport, les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’Olympique Lyonnais ont commencé à négocier pour l’attaquant de 20 ans. En attendant le dénouement de ce dossier, qui pourrait se régler pour un montant compris entre 30 et 50 millions d’euros, le technicien espagnol serait également tombé sous le charme d’un autre crack français.

En effet, selon les informations relayées par le quotidien Le Parisien, le jeune milieu de terrain du Paris SG, Warren Zaïre-Emery, aurait d’ores et déjà attiré l'attention de son nouveau coach, Luis Enrique. « Le natif d'Aubervilliers a fait bonne impression sur Luis Enrique et son staff, et il a senti que ces derniers comptaient sur lui », écrit le journal régional. L’ancien tacticien du Barça serait tellement convaincu par son jeune protégé qu’il envisagerait de le faire débuter contre le FC Lorient ce samedi soir, au Parc des Princes, à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Le média francilien explique que Luis Enrique est sous le charme de Zaïre-Emery, qu'il a déjà titularisé à quatre reprises lors des matchs amicaux, et qui montre de belles performances lors des séances d'entraînement. Ce qui lui a été demandé dans l'animation convient parfaitement à ses compétences. L’international français des moins de 19 ans pourrait donc être aligné aux côtés de Manuel Ugarte, qui devrait connaître sa première titularisation, ainsi que de Vitinha ou Fabian Ruiz, qui compléterait le milieu à trois.