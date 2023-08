Le dossier de la vente de l’ASSE connaît un nouvel épisode. Les deux propriétaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, auraient pris une nouvelle décision.

Vente ASSE : Roland Romeyer « attend » toujours « que ça aille mieux »

Lors de son dernier point sur la vente du club, le président du directoire de l’ASSE avait déclaré que le dossier est toujours d’actualité. Et que le cabinet engagé pour trouver un repreneur était toujours à la recherche de l’oiseau rare. « On sait qu'on vend, c'est tout ! On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part », avait confié Roland Romeyer à France Bleu Saint-Étienne Loire, en avril 2023. Il avait ensuite avoué que compte tenu de la descente du club en deuxième division en mai 2022 et la difficile saison dernière, la vente du club était mise entre parenthèses pour le moment.

« Compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit : "on attend que ça aille mieux". On passera à cette phase-là une fois le championnat fini (2022-2023). » Mais depuis la fin de l’exercice et le maintien de l’ASSE en Ligue 2, plus rien ! Hormis l’intérêt d’un groupe d’investisseurs anglo-saxons révélé par L’Équipe, en avril dernier.

La vente de l'ASSE définitivement annulée ‍?

Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou a laissé entendre que l’idée de la vente de Saint-Etienne n’est plus à l’ordre du jour. « L’ASSE est un avion supersonique sans ailes. Donc cloué au sol. […]. D’ailleurs les deux présidents (Roland Romeyer et Bernard Caïazzo) ont, semble-t-il, enlevé le post-it ‘’vente du club’’ du frigo », a annoncé l’ancien joueur des Verts, dans le quotidien régional.

Après l’échec de la saison dernière, l’ASSE s’est fixé le même objectif pour le nouvel exercice, à savoir la montée en Ligue 1. Cependant, l’équipe de Laurent Batlles a pris un mauvais départ. Elle s’est inclinée face à Grenoble (0-1), lors de la première journée de Ligue 2, samedi, à Geoffroy-Guichard.