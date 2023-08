Alors que Neymar semble proche d'un départ du PSG, le joueur aurait déjà une préférence pour une destination en particulier durant ce mercato estival.

Mercato PSG : Neymar voudrait rejoindre la MLS

Annoncé proche du FC Barcelone, puis de l'Arabie Saoudite, Neymar agite le marché des transferts ces derniers jours. Si le père du joueur assure que son fils compte bien rester au PSG, une nouvelle porte semble s'ouvrir pour l'international brésilien cet été. En effet, selon les informations du média Relevo, le joueur pourrait se diriger vers la MLS, le championnat américain, au sein duquel il pourrait alors retrouver un certain Lionel Messi, qui a quitté Paris pour Miami il y a plusieurs semaines déjà.

Tandis que l'Arabie Saoudite met la pression pour signer l'attaquant parisien, le média indique que la préférence de l'entourage du joueur se situe en MLS et qu'il s'agit de l'option la plus probable pour Neymar, en cas de départ du PSG cet été. De plus, tandis que Luis Enrique voulait garder le Brésilien a tout prix, il serait désormais favorable à un départ de la star du Paris Saint-Germain. Reste à voir comment les négociations évolueront pour l'attaquant de 31 ans.

Neymar était absent de l'entraînement avec le PSG

Ce mardi soir, RMC Sport indiquait que Neymar n'était pas présent à l'entraînement avec ses coéquipiers. Cependant, cette absence n'aurait rien à voir avec un possible départ du joueur, puisqu'il serait en fait blessé, alors que la saison commence dans quelques jours seulement. Le Brésilien aurait ressenti une petite douleur à l’adducteur, et aurait donc préféré ne pas forcer, afin d'éviter une blessure plus lourde qui pourrait, une nouvelle fois, l'écarter des terrains avec les Paris Saint-Germain.

Si Neymar a une excuse pour son absence, ce n'est pas le cas de Marco Verratti, qui était également absent lors du dernier entraînement du PSG. En ce qui concerne l'Italien, ce dernier semble, quant à lui, plus que jamais sur le départ, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'était pas avec ses coéquipiers lors de la dernière séance.