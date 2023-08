En quête d’un nouveau latéral droit , l’OM s’est récemment positionné pour recruter Joakim Maehle. Mais les Phocéens devront vite oublier cette piste.

Mercato OM : Joakim Maehle s'éloigne de Marseille

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Joakim Maehle n’est pas nouveau. En janvier 2021, les responsables marseillais avaient déjà tenté de le recruter alors qu’il évoluait encore du côté de Genk en Belgique. Un accord avait même été trouvé avec l’international danois. Mais au dernier moment, Joakim Maehle avait finalement décidé de tourner le dos à l’OM en signant à l’Atalanta Bergame.

Deux ans plus tard, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont revenus à la charge pour sa signature. D’autant plus que la direction de l’Atalanta Bergame ne s’oppose pas vraiment à un départ de son jeune. De son côté, le principal concerné semble aussi déterminé à relever un nouveau défi loin de la Serie A. L’OM se serait alors positionné pour l’attirer dans ses filets. Les dirigeants phocéens auraient même fait de Joakim Maehle une cible prioritaire pour renforcer leur couloir droit.

Un accord conclu entre Joakim Maehle et Wolfsburg

Son profil polyvalent, capable de jouer à droite et à gauche de la défense, serait un atout précieux pour l'équipe dirigée par Pablo Longoria. Le président marseillais recherche activement une doublure à ce poste, afin d'intensifier la concurrence avec Renan Lodi et Jonathan Clauss. Les Phocéens ont ainsi jeté leur dévolu sur le défenseur de 26 ans. Sauf que ce retour de flamme semble déjà voué à l'échec. Et pour cause, Joakim Maehle se dirige vers la Bundesliga.

Le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio assure en effet que le joueur aurait donné son accord pour signer à Wolfsburg. Le club allemand serait disposé à boucler sa signature pour un montant compris entre 12 à 13 millions d’euros. Ce choix est donc un coup dur pour l’OM, qui espérait ardemment s’attacher les services de Joakim Maehle cet été. Face à cette situation, les Phocéens devront se tourner vers une autre piste pour renforcer leur couloir droit.